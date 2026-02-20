EBA закликає НКРЕКП врегулювати мільярдні борги на балансуючому ринку електроенергії Сьогодні 21:30 — Енергетика

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до голови НКРЕКП із закликом комплексно врегулювати заборгованість на балансуючому ринку електроенергії.

Балансуючий ринок працює з 1 липня 2019 року разом із новою моделлю ринку електроенергії. Через нього оператор системи передачі — НЕК «Укренерго» — купує та продає електроенергію для балансування виробництва і споживання в режимі реального часу.

Масштаб проблеми

Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» становила близько 42 млрд грн. Водночас борг «Укренерго» перед учасниками перевищив 22 млрд грн. За оцінкою бізнес-спільноти, це свідчить про системне накопичення взаємних зобов’язань.

Однією з ключових причин називають несплату за електроенергію з боку споживачів, які не підлягають відключенню, зокрема водоканалів, державних шахт, метрополітенів і окремих державних та комунальних підприємств.

Через тарифну незбалансованість частина таких споживачів не має достатнього фінансового ресурсу для розрахунків, а інші користуються забороною на відключення для відтермінування платежів.

У результаті значна частина боржників переходить до постачальника «останньої надії», який зобов’язаний законом тимчасово (до 3 місяців) виконувати цю функцію. Однак на практиці він роками забезпечує постачання електроенергії таким споживачам, накопичуючи борги на балансуючому ринку.

Навантаження на «Укренерго» та генерацію

У випадках, коли припинення електропостачання є неможливим навіть через постачальника «останньої надії», обсяги споживання часто обліковуються як технологічні втрати операторів систем розподілу. Це призводить до того, що «Укренерго» недоотримує кошти та не може своєчасно розраховуватися з виробниками електроенергії, фактично стаючи вимушеним кредитором окремих категорій споживачів.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що об’єкти системи передачі електроенергії, зокрема високовольтні підстанції та вузлові елементи мережі, неодноразово зазнавали ворожих атак. Відновлення та захист інфраструктури потребують значних фінансових ресурсів. Водночас за умов значної заборгованості можливості для модернізації та підвищення стійкості мережі суттєво обмежені.

Читайте також ДТЕК шукає €150 млн для відновлення енергетики до наступної зими

Негативний вплив відчуває і генерація. Енергогенеруючі компанії працюють в умовах регулярних атак на виробничі потужності і потребують масштабних ремонтів та інвестицій. Недоотримання коштів з балансуючого ринку сповільнює відновлення пошкоджених об’єктів і знижує здатність енергосистеми оперативно реагувати на нові виклики.

Ризики для розвитку маневрових потужностей

В умовах воєнних ризиків особливого значення набуває розвиток маневрових і балансуючих потужностей — передусім малої газової генерації та систем накопичення енергії (battery storage). Саме балансуючий ринок є основним джерелом доходу для таких об’єктів, які забезпечують швидке реагування на дисбаланси в режимі реального часу.

Втім, фактичний термін очікування оплати за відпущену електроенергію сьогодні сягає 12−18 місяців. За таких умов реалізація нових проєктів стає економічно невигідною, інвестори та фінансові установи не готові вкладати кошти у розвиток гнучких потужностей.

Читайте також Підвищення цін на електроенергію на спотових ринках скоротило відключення споживачам — НКРЕКП

Тому подальше накопичення боргів створює ризик втрати спроможності якісно балансувати енергосистему в період, коли її стійкість і гнучкість є визначальними для безпеки електропостачання.

Пропозиції бізнесу

Європейська Бізнес Асоціація вважає, що попередні рішення щодо врегулювання заборгованості були фрагментарними та не усунули першопричин проблеми.

Асоціація пропонує:

застосувати механізми взаємозаліку (клірингу) для погашення частини «закільцьованих» боргів між учасниками ринку;

провести аудит переліку захищених споживачів і переглянути підходи до його формування;

розробити системні рішення для недопущення нових боргів і забезпечення фінансової дисципліни.

У ЄБА наголошують, що врегулювання заборгованості є необхідною умовою для стабільної роботи енергосистеми та розвитку маневрових потужностей у період війни та післявоєнного відновлення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.