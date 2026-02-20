0 800 307 555
Україна отримає понад €600 млн і виведене з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС

Денис Шмигаль на полях Міністерської зустрічі МЕА
Денис Шмигаль на полях Міністерської зустрічі МЕА
Українська делегація під час засідання Міжнародного енергетичного агентства домовилася з партнерами про передачу обладнання з шести виведених з експлуатації європейських ТЕЦ і ТЕС для потреб українських станцій.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, обладнання буде оперативно переміщене в Україну та змонтоване для відновлення роботи пошкоджених об’єктів теплової генерації.

Фінансова підтримка енергосектору

За підсумками зустрічей у Парижі партнери оголосили про додаткові внески на підтримку української енергетики.
Зокрема:
  • понад 250 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України;
  • домовленість зі США про окрему програму допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів;
  • 71 млн євро грантової підтримки від Франції, що надаватиметься протягом 2026 року.

Передача обладнання та відновлення станцій

Шмигаль розповів про домовленості щодо передачі обладнання досягнуто з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною. Йдеться щонайменше про шість об’єктів теплової генерації, виведених з експлуатації.
Отримане обладнання планується використати для відновлення роботи українських станцій, що зазнали пошкоджень унаслідок атак. За даними Міністерства енергетики, це дозволить посилити теплопостачання в опалювальний період.

Міжнародні домовленості

Під час заходу Україна підписали Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики та уклала меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.
«Створюємо нову архітектуру координації допомоги — single energy pipeline, щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала нашим потребам і зросла ефективність її використання», — зазначив Шмигаль.
Крім того, разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією була започаткована Регіональна платформа координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС. «Будемо мати єдину рамку розуміння ризиків та спільно відповідати на численні виклики», — додав міністр енергетики.
