Кабмін запровадив щорічну премію у 200 тисяч гривень для енергетиків: хто зможе отримати

Премія стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і внесок у роботу енергетичної галузі

Кабінет Міністрів запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Відповідне рішення передбачає присудження до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Умови та фінансування премії

Згідно з рішенням уряду, премія стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і внесок у роботу енергетичної галузі. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

«Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку», — зазначила глава уряду.

Додаткові виплати енергетикам

Прем’єр-міністерка нагадала, що з початку року для працівників ремонтних бригад енергетичної галузі вже запроваджено щомісячні доплати.

За її словами, нова премія стане додатковою формою державної підтримки працівників енергетики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що працівники, залучені до відновлення енергосистеми, отримуватимуть щомісяця 20 тис. грн доплати до зарплати із січня по березень. Доплату отримують працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Перші виплати повинні нарахувати в лютому.

Мер столиці Віталій Кличко також повідомляв , що КП «Київтеплоенерго» у січні виплатило 44 млн грн працівникам, що повертають тепло киянам. Крім того, Київ виплачує по 50 тисяч гривень сім’ям працівників, які загинули під час ліквідації наслідків російських атак.

