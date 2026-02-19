0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін запровадив щорічну премію у 200 тисяч гривень для енергетиків: хто зможе отримати

Енергетика
42
Премія стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і внесок у роботу енергетичної галузі
Премія стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і внесок у роботу енергетичної галузі
Кабінет Міністрів запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Відповідне рішення передбачає присудження до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Умови та фінансування премії

Згідно з рішенням уряду, премія стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і внесок у роботу енергетичної галузі. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.
«Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку», — зазначила глава уряду.

Додаткові виплати енергетикам

Прем’єр-міністерка нагадала, що з початку року для працівників ремонтних бригад енергетичної галузі вже запроваджено щомісячні доплати.
За її словами, нова премія стане додатковою формою державної підтримки працівників енергетики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що працівники, залучені до відновлення енергосистеми, отримуватимуть щомісяця 20 тис. грн доплати до зарплати із січня по березень. Доплату отримують працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Перші виплати повинні нарахувати в лютому.
Мер столиці Віталій Кличко також повідомляв, що КП «Київтеплоенерго» у січні виплатило 44 млн грн працівникам, що повертають тепло киянам. Крім того, Київ виплачує по 50 тисяч гривень сім’ям працівників, які загинули під час ліквідації наслідків російських атак.
За матеріалами:
Finance.ua
СвириденкоКабмінЕнергетикаГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems