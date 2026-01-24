Працівники, залучені до відновлення енергетики, отримають доплати до зарплати
Працівники, залучені до відновлення енергосистеми, отримуватимуть щомісяця 20 тис. грн доплати до зарплати із січня по березень.
Про це повідомили Володимир Зеленський та Юлія Свириденко.
Хто отримає доплату до зарплати
Як зазначає премʼєр-міністерка, доплату отримають працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.
«Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через „Дію“ чи смс», — пояснила Свириденко.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно
Ринок праці: що змінилося та як шукати роботу у 2026 році
Як безкоштовно відновити водійське посвідчення, знищене через російську агресію
Працівники, залучені до відновлення енергетики, отримають доплати до зарплати
Кому підійдуть цифрові інструменти для ведення бюджету
Торік українські компанії накопичили рекордну кількість боргів по зарплаті (інфографіка)