Працівники, залучені до відновлення енергетики, отримають доплати до зарплати

Працівники, залучені до відновлення енергетики, отримають додатково по 20 тис. грн

Працівники, залучені до відновлення енергосистеми, отримуватимуть щомісяця 20 тис. грн доплати до зарплати із січня по березень.

Хто отримає доплату до зарплати

Як зазначає премʼєр-міністерка, доплату отримають працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.

«Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через „Дію“ чи смс», — пояснила Свириденко.

