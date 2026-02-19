Як зменшити відключення світла: поради бізнесу Сьогодні 21:33 — Енергетика

Як зменшити відключення світла: поради бізнесу

Бізнесу потрібно встановлювати сонячні панелі в поєднанні з системами зберігання енергії, щоб покращити собі ситуацію зі світлом.

Про це розповів гедиректор компанії YASNO Сергій Коваленко у колонці на NVБізнес

Зокрема він розповів, що зараз розмова про енергетику зводиться до відключень і графіків для населення, але є ще питання того, як енергосистема буде проходити літні місяці.

Коваленко пояснив, що з весни зростає виробництво електроенергії з сонця.

«У літні періоди частка відновлюваних джерел у загальній генерації може сягати 15−18%, а в окремі години — бути ще вищою. Це не змінює систему миттєво, але суттєво впливає на її баланс», — наголосив він.

Водночас сонячна генерація має обмеження — вона працює вдень, тоді як пікове споживання електрики припадає на ранок та вечір.

«Без накопичення частина цієї енергії використовується неефективно або створює додаткове навантаження на систему. Для бізнесу це означає просту річ. Інвестиція в СЕС без систем накопичення не завжди працює в ті години, коли електроенергія найбільш потрібна», — пояснив Коваленко.

Через це він радить бізнесу розглядати встановлення сонячних електростанцій разом з системами накопичення енергії.

«Вони дозволяють зберігати електроенергію, вироблену вдень, і використовувати її в пікові години. Це знижує навантаження на мережу і робить споживання більш керованим», — додав CEO YASNO.

Також він підкреслив, що встановлення систем накопичення енергії має системний ефект. Бізнес, який переносить частину споживання з пікових годин на денні, допомагає енергосистемі балансуватися. Це зменшує навантаження на мережі і дає можливість краще інтегрувати сонячну генерацію в загальний баланс.

