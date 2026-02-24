0 800 307 555
Чи вплине на ситуацію зі світлом заява Фіцо — пояснення «Укренерго»

Енергетика
В Україні аварійні відключення світла
Як повідомили в «Укренерго», ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини — ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.
Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.
«Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання», — пишуть в компанії.
Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором — компанією SEPS — до НЕК «Укренерго» наразі не надходило.
Вони звернули увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини — НЕК «Укренерго» та SEPS — є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації.
Наразі між НЕК «Укренерго» і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини.
Як йдеться в повідоиленні, НЕК «Укренерго» 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни.
Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів.
Нагадаємо, 18 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії для України.
Також в Угорщині та Словаччині тоді заявили, що ними було припинено експорт дизелю в Україну. Причиною стало припинення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба» в напрямку Угорщини та Словаччини.
Водночас Хорватія відмовилась транспортувати російську нафту через свій нафтопровід Adria для Угорщини та Словаччини.
Європейський Союз вважає, що тільки Україна має вирішувати, коли може бути відновлена пошкоджена росією інфраструктура нафтопроводу «Дружба», яким Угорщина та Словаччина раніше отримували російську нафту. Про це заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконнен на брифінгу в Брюсселі.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
