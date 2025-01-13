Фіцо зробив ставку на москву, а не на свою країну і об’єднану Європу — Зеленський Сьогодні 19:33

Україна пропонувала свою допомогу словацькому народу на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, проте Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив ставку на москву, а не на свою країну і об’єднану Європу.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у мережі Х

«Добре, що Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто — замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки», — ідеться у повідомленні.

За словами глави держави, це було очевидною помилкою Фіцо — сподіватися, що його тіньові схеми з москвою існуватимуть нескінченно.

«Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з росії, але сам Фіцо пихато відмовився», — зауважив Зеленський.

За словами Президента України, багато хто у Європі попереджав Фіцо, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого.

«Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку», — акцентував Зеленський і висловив сподівання, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики Президента Трампа для збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів.

Фіцо — один з небагатьох союзників кремля в Європейському Союзі, який зблизив Братиславу з москвою після свого повернення до влади у 2023 році. Фіцо 10 січня заявив у парламенті, що диктатор росії володимир путін, з яким він зустрічався, гарантував постачання газу для Словаччини, і назвав москву надійним постачальником.

Фіцо зустрівся з путіним у москві 22 грудня. Його поїздка була третьою поїздкою глави уряду ЄС з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

2 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд його країни обговорить заходи у відповідь на дії України після того, як вона зупинила транзит російського газу через свою територію до Словаччини.

Укрінформ За матеріалами:

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