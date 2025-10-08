0 800 307 555
Енергетика
Фіцо розкритикував ЄС за план щодо відмови від енергоресурсів росії
Заборона Євросоюзу на російське ядерне паливо стане «найбільшою небезпекою» та прямою загрозою енергетичній безпеці Європи.
Таку заяву зробив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на конференції в Братиславі, передає 24 Канал.
Він також оголосив про схвалення угоди на будівництво американського реактора.
Словаччина, а також Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина виробляють електроенергію на атомних реакторах російського зразка. Більшість із них залежать від росії в постачанні палива, допоки альтернативні джерела не стануть повністю доступними.

Словаччина «ніколи не погодиться» з пропозицією Єврокомісії

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергетики, Фіцо відкрито розкритикував пропозицію Єврокомісії поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв — план, відомий як REPowerEU.
«Я вважаю, що це крок, важливий не лише для Словаччини, а й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи», — заявив словацький прем’єр.
У своєму виступі він назвав план REPowerEU «невдалим документом» і «повною нісенітницею», сказавши, що Словаччина «ніколи не погодиться» з пропозицією Єврокомісії повністю заборонити імпорт російського газу.
«Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу», — сказав Фіцо, додавши, що готовий «сваритися» з Брюсселем через те, що він назвав «безглуздим ідеологічним кроком».

Заяви Фіцо суперечать позиції Єврокомісії

Єврокомісія вважає, що розрив енергетичних зв’язків із росією підвищить довгострокову безпеку континенту, особливо після того, як у 2022 році перебої з постачанням газу спричинили масштабну енергетичну кризу в ЄС.
Словацький прем’єр Роберт Фіцо та його угорський колега Віктор Орбан вже виступили проти закликів відмовитися від російської нафти, пише Bloomberg.
«Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс», — заявив Фіцо.
Він також назвав прагнення ЄС відмовитися від російської енергії «політичним та ідеологічним рішенням». На його думку, воно вдарить не лише по Братиславі та Будапешту, а й по всій Європі.
За матеріалами:
Телеканал 24
