Фіцо розкритикував ЄС за план щодо відмови від енергоресурсів росії

Заборона Євросоюзу на російське ядерне паливо стане «найбільшою небезпекою» та прямою загрозою енергетичній безпеці Європи.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на конференції в Братиславі, передає 24 Канал.

Він також оголосив про схвалення угоди на будівництво американського реактора.

Словаччина, а також Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина виробляють електроенергію на атомних реакторах російського зразка. Більшість із них залежать від росії в постачанні палива, допоки альтернативні джерела не стануть повністю доступними.

Словаччина «ніколи не погодиться» з пропозицією Єврокомісії

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергетики, Фіцо відкрито розкритикував пропозицію Єврокомісії поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв — план, відомий як REPowerEU.

«Я вважаю, що це крок, важливий не лише для Словаччини, а й для всієї Європи, особливо для Центральної Європи», — заявив словацький прем’єр.

У своєму виступі він назвав план REPowerEU «невдалим документом» і «повною нісенітницею», сказавши, що Словаччина «ніколи не погодиться» з пропозицією Єврокомісії повністю заборонити імпорт російського газу.

«Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу», — сказав Фіцо, додавши, що готовий «сваритися» з Брюсселем через те, що він назвав «безглуздим ідеологічним кроком».

Заяви Фіцо суперечать позиції Єврокомісії

Єврокомісія вважає, що розрив енергетичних зв’язків із росією підвищить довгострокову безпеку континенту, особливо після того, як у 2022 році перебої з постачанням газу спричинили масштабну енергетичну кризу в ЄС.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо та його угорський колега Віктор Орбан вже виступили проти закликів відмовитися від російської нафти, пише Bloomberg.

«Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс», — заявив Фіцо.

Він також назвав прагнення ЄС відмовитися від російської енергії «політичним та ідеологічним рішенням». На його думку, воно вдарить не лише по Братиславі та Будапешту, а й по всій Європі.

