Україна ввела в експлуатацію мережу резервних акумуляторів для захисту енергосистеми

Україна запустила мережу акумуляторних батарей у секретних місцях, щоб уникнути тривалих відключень електроенергії у разі атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише Wall Street Journal.

Акумуляторні батареї, які Україні постачає американська компанія Fluence, здатні певний час підтримувати енергомережу у разі ушкоджень внаслідок російських атак, розповіло видання.

Вартість програми запуску мережі акумуляторних парків

За даними WSJ, вартість програми запуску секретної мережі акумуляторних парків складає близько 140 млн доларів, програму завершили у серпні цього року

Шість об’єктів у Києві та Дніпропетровській області вже постачають електроенергію до електромережі, якщо через обстріли відключиться інше джерело.

Загальна потужність акумуляторних парків

WSJ повідомляє, що загальна потужність секретних акумуляторних парків складає 200 МВт. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії — завдяки цій потужності можна забезпечити протягом двох годин 600 тис. домогосподарств. Кожен блок можна замінити у разі пошкодження без впливу на інші.

Щоб ворог не знищив акумуляторні парки, Україна тримає місце їхнього розташування та засоби їхнього захисту (системи ППО тощо) у секреті, додає видання.

Нагадаємо, в Україні почав роботу найбільший комплекс систем зберігання енергії потужністю 200 МВт, побудований компанією ДТЕК у партнерстві з американською компанією Fluence Energy B.V. Комплекс включає 6 об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях, збудованих за рекордно короткий термін — лише за один рік. Інвестиції у проєкт склали 125 млн євро.

