Доходи росії від експорту нафти впали до мінімуму за час війни

У лютому росія заробила 9,5 млрд дол. від експорту сирої нафти та нафтопродуктів

Доходи росії від експорту нафти у лютому знизилися до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство, передає Bloomberg.

Експортні доходи скоротилися

Зазначається, що це пов’язано із західними санкціями, які обмежили продаж та змусили росію пропонувати нафту з більшими знижками, а також атаками України на російську нафтову інфраструктуру.

У МЕА зауважили, що в лютому росія заробила 9,5 млрд дол. від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що на 1,5 млрд дол. менше, ніж у січні.

За оцінками організації, загальний обсяг експорту нафти скоротився на 850 тис. барелів на добу — до 6,6 млн барелів, що також є найнижчим рівнем із часу повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Скорочення доходів у лютому відбулося після подальшого збільшення знижок на російську нафту. США посилили тиск на москву, що ускладнило продаж російської нафти на світових ринках.

Водночас, за даними МЕА, українські удари по нафтовій інфраструктурі та паливних заводах у росії зменшили обсяги переробки нафти приблизно на 300 тис. барелів на добу — до 5,1 млн барелів на добу в лютому. Це також сприяло скороченню експорту сирої нафти.

Зниження видобутку нафти

У підсумку добовий видобуток сирої нафти в росії знизився на 710 тис. барелів — до 8,55 млн барелів на добу, зазначили в МЕА. Це приблизно на 1 млн барелів на добу менше, ніж росії дозволено видобувати у лютому відповідно до угоди з Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками.

Раніше цього тижня ОПЕК оцінювала щоденний російський видобуток у лютому на рівні 9,184 млн барелів.

За оцінкою IEA, війна на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька країн регіону скорочують власний видобуток.

Попри це агентство не змінило свого прогнозу, очікуючи, що до кінця 2026 року видобуток російської нафти у середньому становитиме 9,3 млн барелів на добу.

