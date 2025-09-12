В Україні запрацював найбільший комплекс систем зберігання енергії на 200 МВт Сьогодні 07:32 — Енергетика

В Україні почав роботу найбільший комплекс систем зберігання енергії потужністю 200 МВт, побудований компанією ДТЕК у партнерстві з американською компанією Fluence Energy B.V.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Комплекс включає 6 об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях, збудованих за рекордно короткий термін — лише за один рік. Інвестиції у проєкт склали 125 млн євро.

Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії.

«Цього достатньо, аби забезпечити електроенергією 600 тисяч домівок упродовж двох годин», — зазначили в міністерстві.

«Нові потужності підвищують надійність і гнучкість системи, зменшують ризики аварійних відключень та дозволяють ефективно готуватися до зимового періоду. Це також відкриває нові можливості для розвитку відновлюваної енергетики та децентралізації енергосистеми», — розповіла міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Комплекс надає Україні додаткові можливості для балансування енергосистеми та регулювання частоти, що особливо важливо у зв’язку зі зростанням частки відновлюваних джерел та постійними викликами війни. Нові системи накопичення дозволяють забезпечити стабільніше енергопостачання для громадян і бізнесу.

Відкриття комплексу також є практичним кроком до реалізації Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.

