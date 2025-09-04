Польща будує першу в Європі атомну електростанцію із малими реакторами

0 800 307 555
Енергетика
Польський нафтовий концерн Orlen та польська хімічна компанія Synthos підписали угоду, яка дозволить збудувати першу в Польщі атомну електростанцію, що використовуватиме малі модульні реактори. Її побудують у місті Влоцлавек.
Про це повідомляє пресслужба Orlen.
Зазначається, що для реалізації цього проєкту партнери створять спільну компанію OSGE, де будуть рівноправними власниками з частками по 50%.
«Перша в Європі мала атомна електростанція BWRX-300 буде побудована в Польщі. Ми створюємо енергетичну систему майбутнього. У цьому полягає сенс рішення, ухваленого наглядовою радою Orlen Group, яка схвалила угоду», — заявив голова правління Orlen Іренеуш Фафара.
Другий ключовий елемент угоди — ліцензія, яка надає OSGE повний доступ до американської технології реактора BWRX-300.
Реактор BWRX-300, розроблений американською компанією GE Vernova, є найсучаснішою конструкцією SMR, доступною наразі у світі. Доступ до цієї технології ставить OSGE — і, як наслідок, ORLEN — на передові місця глобального розгортання малих модульних реакторів.
Хоча Польща історично залежить від вугілля для виробництва енергії, уряд активно прагне переходу на низьковуглецеві джерела. За даними Forum Energii, у 2019 році польські домогосподарства споживали близько 87% усього вугілля, що використовується в житловому секторі ЄС.
У 2023 році країна схвалила плани щодо будівництва 24 малих модульних реакторів у шести різних локаціях. Серед них для геологічних досліджень обрали Влоцлавек, Остроленку, Стави Моновські, Домброву Гурничу, Нову Гуту та Тарнобжезьку спеціальну економічну зону.
