Польська Orlen та Нафтогаз підписали меморандум про стратегічне партнерство — Finance.ua
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Польська Orlen та Нафтогаз підписали меморандум про стратегічне партнерство

Енергетика
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Польська Orlen та Нафтогаз підписали меморандум про стратегічне партнерство
Польська Orlen та Нафтогаз підписали меморандум про стратегічне партнерство, Фото: naftogaz.com
Група Нафтогаз та польська енергетична компанія Orlen уклали Меморандум про взаєморозуміння.
Про це повідомила пресслужба компанії «Нафтогаз».
«Підписали документ очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький та генеральний директор Orlen Іренеуш Фонфара 29 травня 2025 року», — сказано в повідомленні.
Меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема:
  • у сфері видобутку та розробки родовищ;
  • відновлення зруйнованої інфраструктури;
  • реалізації потенційних спільних проектів.
У межах зустрічі сторони також обговорили постачання природного газу, нафтопродуктів, транскордонне та комерційне співробітництво.
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«Вірю у виведення співпраці наших компаній на принципово якісніший рівень. Дякую польським партнерам та особисто CEO Orlen Іренеушу Фонфарі за конструктивний діалог і щиру підтримку України», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.
Нагадаємо, польська енергетична компанія Orlen SA оголосила про припинення реалізації свого найбільшого нафтохімічного проєкту Olefin III. Рішення затверджене Наглядовою радою компанії 11 грудня 2024 року. Проєкт став неприбутковим через занижені інвестиції, недооцінені капітальні витрати і неправильну оцінку інфраструктури та витрат, що підняло його вартість у пʼять-шість разів до 45−51 млрд злотих ($11−12 млрд), заявило керівництво компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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