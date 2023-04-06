Польська PKN Orlen остаточно розірвала всі нафтові контракти з росією — Finance.ua
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Польська PKN Orlen остаточно розірвала всі нафтові контракти з росією

Фондовий ринок
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Польська PKN Orlen остаточно розірвала всі нафтові контракти з росією
Польська PKN Orlen остаточно розірвала всі нафтові контракти з росією
Польська державна нафтогазова компанія PKN Orlen розірвала контракт із російською «Татнафтою» без сплати будь-яких штрафів після того, як москва припинила постачання нафти до Польщі.
Про це заявив виконавчий директор польської компанії Даніель Обайтек, передає Reuters.
Постачання нафтопроводом «Дружба» було припинено в лютому — через день після того, як Польща поставила перші танки Leopard в Україну.
Польща зобов’язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли спливав термін дії довгострокового контракту PKN з «роснафтою». Термін дії угоди з «Татнафтою» спливав у 2024 році.
«Ці контракти більше не існують. Контракт із „роснафтою“ закінчився в січні, ми його не продовжували. Другий контракт із „Татнафтою“... коли нафта перестала текти, у нас з’явився аргумент щодо розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій», — зазначив він.
Обайтек повідомив, що контракт був розірваний кілька днів тому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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