Відсьогодні запрацювала нова «стеля» цін на російську нафту

З середи, 3 вересня, запрацювала нова «стеля» цін на російську нафту. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти рф. Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту рф», — повідомив Єрмак.

Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування. Також встановлено нижчу цінову стелю на нафту. Крім того, трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше заявив , що завдяки закладеним в ньому санкціям росія може втратити щонайменше 10 мільярдів доларів до кінця 2025 року.

Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії та додаткові заходи щодо заморожених російських активів. Мета цих кроків — посилити тиск на росію і підтримати оборону та відновлення України.

