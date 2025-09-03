0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відсьогодні запрацювала нова «стеля» цін на російську нафту

Енергетика
87
Відсьогодні запрацювала нова «стеля» цін на російську нафту
Відсьогодні запрацювала нова «стеля» цін на російську нафту
З середи, 3 вересня, запрацювала нова «стеля» цін на російську нафту. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти рф. Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту рф», — повідомив Єрмак.
Читайте також
Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування. Також встановлено нижчу цінову стелю на нафту. Крім того, трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше заявив, що завдяки закладеним в ньому санкціям росія може втратити щонайменше 10 мільярдів доларів до кінця 2025 року.
Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії та додаткові заходи щодо заморожених російських активів. Мета цих кроків — посилити тиск на росію і підтримати оборону та відновлення України.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems