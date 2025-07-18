ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф: деталі — Finance.ua

ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф: деталі Сьогодні 09:58

ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф: деталі

Вранці 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Офіційно його мають ухвалити на засіданні Ради ЄС із загальних справ.

Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

«ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти росії на сьогоднішній день», — написала вона.

Якими будуть нові санкції

Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування.

Також встановлено нижчу цінову стелю на нафту.

Крім того, трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.

«Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», — відзначила Висока представниця ЄС.

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Каллас також повідомила, що вперше йдеться про реєстр прапорів і найбільший нафтопереробний завод «Роснафти» в Індії.

«Наші санкції також б’ють по тих, хто індоктринує українських дітей. Ми будемо продовжувати підвищувати ціни, тому припинення агресії стає єдиним шляхом для Москви», — наголосила Каллас.

У свою чергу міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав , що росія залишиться на шляху до вичерпання «кривавих грошей» — завдяки подальшим санкціям щодо понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, забороні «Північного потоку 1 і 2» і зниженню ліміту цін на нафту ЄС.

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