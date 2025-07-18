ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф: деталі — Finance.ua

ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф: деталі
Вранці 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Офіційно його мають ухвалити на засіданні Ради ЄС із загальних справ.
Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.
«ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти росії на сьогоднішній день», — написала вона.
Якими будуть нові санкції
- Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування.
- Також встановлено нижчу цінову стелю на нафту.
- Крім того, трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.
«Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», — відзначила Висока представниця ЄС.
Каллас також повідомила, що вперше йдеться про реєстр прапорів і найбільший нафтопереробний завод «Роснафти» в Індії.
«Наші санкції також б’ють по тих, хто індоктринує українських дітей. Ми будемо продовжувати підвищувати ціни, тому припинення агресії стає єдиним шляхом для Москви», — наголосила Каллас.
У свою чергу міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав, що росія залишиться на шляху до вичерпання «кривавих грошей» — завдяки подальшим санкціям щодо понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, забороні «Північного потоку 1 і 2» і зниженню ліміту цін на нафту ЄС.
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