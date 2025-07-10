США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгують іранською нафтою — Finance.ua
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США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгують іранською нафтою

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США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгують іранською нафтою
США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які торгують іранською нафтою
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) 10 липня оголосило про нові санкції проти юридичних осіб, причетних до торгівлі іранською нафтою.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
До санкційного списку внесено 22 компанії, зареєстровані в Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах та Туреччині.
Як заявили в OFAC, ці юридичні особи сприяли торгівлі іранською нафтою, прибутки від якої надходять на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
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У документі сказано, що КВІР, будучи найпотужнішою воєнізованою силою в Ірані, використовує підставні компанії за межами Ірану, які користуються офшорними рахунками для переказу сотень мільйонів доларів прибутку, отриманого від продажу іранської нафти.
«Нафтопереробні заводи, які купують іранську нафту, переказують платежі цим підставним компаніям, які потім переміщують кошти на інші рахунки підставних компаній, які також контролює КСІР», — ідеться в пресрелізі.
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Нагадаємо, раніше уряд США оголосив про нові санкції проти низки компаній та суден, які були причетні до нелегальних схем експорту іранської нафти. За даними Держдепартаменту, ці структури допомагали отримувати незаконний прибуток для іранського режиму.
Водночас Трамп підписав указ про скасування санкцій, запроваджених проти Сирії. У результаті з американських «чорних списків» вилучили низку російських компаній, банків і окремих осіб.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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