Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times Сьогодні 11:27 — Фондовий ринок

Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій, запроваджених проти Сирії. У результаті з американських «чорних списків» вилучили низку російських компаній, банків і окремих осіб.

Про це пише Економічна правда з посиланням на The Moscow Times.

Згідно з релізом Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC), санкції зняли з екс-президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), колишнього глави Калмикії Кірсана Ілюмжинова.

«Я сприймаю це рішення як серйозний сигнал про зацікавленість керівництва США — і особисто президента Трампа — змінити характер відносин з нашою країною», — заявив Ілюмжинов.

Ілюмжинова у 2015 році звинуватили в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. Тоді його активи на території США були заморожені. Сам екс-глава ФІДЕ назвав включення в санкційний список несподіваним.

Під сирійські санкції також потрапляли й інші російські структури, зокрема:

банк «російський фінансовий альянс»;

Темпбанк;

«Мир Бизнес Банк»;

РФК-Банк;

«Промсир'єімпорт»;

«Рособоронекспорт» — державний посередник із торгівлі зброєю;

Global Vision Group;

«СТГ Логістик»;

«Марітайм Асістанс» та інші.

Як пізніше зазначили в Центрі протидії дезінформації, насправді указ президента США від 30 червня 2025 року стосувався скасування сирійського санкційного списку. Натомість обмеження за участь у війні проти України та співпрацю з Іраном залишаються незмінними.

В ЦПД повідомили, що деякі російські компанії справді були вилучені з сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках.

«Компанія „Рособоронекспорт“ та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США», — наголосили в ЦПД.

Економічна Правда За матеріалами:

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