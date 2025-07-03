Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times — Finance.ua
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Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times

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Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times
Трамп скасував санкції проти низки компаній рф — Moscow Times
Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій, запроваджених проти Сирії. У результаті з американських «чорних списків» вилучили низку російських компаній, банків і окремих осіб.
Про це пише Економічна правда з посиланням на The Moscow Times.
Згідно з релізом Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC), санкції зняли з екс-президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), колишнього глави Калмикії Кірсана Ілюмжинова.
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«Я сприймаю це рішення як серйозний сигнал про зацікавленість керівництва США — і особисто президента Трампа — змінити характер відносин з нашою країною», — заявив Ілюмжинов.
Ілюмжинова у 2015 році звинуватили в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. Тоді його активи на території США були заморожені. Сам екс-глава ФІДЕ назвав включення в санкційний список несподіваним.
Під сирійські санкції також потрапляли й інші російські структури, зокрема:
  • банк «російський фінансовий альянс»;
  • Темпбанк;
  • «Мир Бизнес Банк»;
  • РФК-Банк;
  • «Промсир'єімпорт»;
  • «Рособоронекспорт» — державний посередник із торгівлі зброєю;
  • Global Vision Group;
  • «СТГ Логістик»;
  • «Марітайм Асістанс» та інші.
Як пізніше зазначили в Центрі протидії дезінформації, насправді указ президента США від 30 червня 2025 року стосувався скасування сирійського санкційного списку. Натомість обмеження за участь у війні проти України та співпрацю з Іраном залишаються незмінними.
В ЦПД повідомили, що деякі російські компанії справді були вилучені з сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках.
«Компанія „Рособоронекспорт“ та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США», — наголосили в ЦПД.
За матеріалами:
Економічна Правда
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