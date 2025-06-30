США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом» — Finance.ua

США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом» Сьогодні 10:29 — Енергетика

США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом», Фото: www.kemma.hu

США скасували санкції, що стосувалися проєкту будівництва атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині, який реалізується за участі російського «Росатому».

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Суспільне.

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«США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції „Пакш II“. Ці політично вмотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена якраз перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду», — написав Сіярто. Він подякував новій адміністрації США та назвав проєкт гарантією енергетичної безпеки Угорщини.

The US has lifted sanctions that blocked construction of the Paks II nuclear plant. These politically motivated measures were imposed by the Biden admin just before @realDonaldTrump took office. Grateful to the Trump admin, as this project will guarantee our future energy supply. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) June 29, 2025

За словами міністра, виробництво великогабаритного обладнання для станції триває в росії та Франції, і тепер будівництво може активізуватися.

«На щастя, з січня у Вашингтоні є президент, який вважає Угорщину другом. У світлі цього уряд США скасував санкції, пов’язані з інвестиціями в АЕС „Пакш“», — додав Сіярто, повідомив новинний портал Komárom-Esztergom.

Він наголосив, що будівництво тепер може набрати нового імпульсу. І нагадав, що обладнання, необхідне для АЕС «Пакш», виробляється в росії та Франції.

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Відмітимо, що в грудні 2014 року росія та Угорщина підписали документи на будівництво п’ятого і шостого блоків запущеної ще в 1980-ті роки АЕС «Пакш» у межах проєкту «Пакш-2». У будівництві другої черги АЕС бере участь «Росатом», а розрахунки між росією та Угорщиною проводилися через Газпромбанк, який потрапив під санкції в листопаді 2024 року. Раніше Угорщина домоглася від Євросоюзу повного виведення проєкту «Пакш-2» з-під європейських санкцій, що вводяться проти росії.

10 червня Єврокомісія запропонувала новий раунд санкцій проти росії, які спрямовані на енергетичні доходи москви, її банківську систему та військову промисловість. Угорщина і Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій проти рф. Як вони пояснили, це було зроблено у відповідь на плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

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