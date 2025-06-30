США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом» — Finance.ua
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США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом»

Енергетика
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США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом»
США зняли санкції з проєкту АЕС «Пакш-2» в Угорщині, в якому бере участь «Росатом», Фото: www.kemma.hu
США скасували санкції, що стосувалися проєкту будівництва атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині, який реалізується за участі російського «Росатому».
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Суспільне.
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«США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції „Пакш II“. Ці політично вмотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена якраз перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду», — написав Сіярто. Він подякував новій адміністрації США та назвав проєкт гарантією енергетичної безпеки Угорщини.
За словами міністра, виробництво великогабаритного обладнання для станції триває в росії та Франції, і тепер будівництво може активізуватися.
«На щастя, з січня у Вашингтоні є президент, який вважає Угорщину другом. У світлі цього уряд США скасував санкції, пов’язані з інвестиціями в АЕС „Пакш“», — додав Сіярто, повідомив новинний портал Komárom-Esztergom.
Він наголосив, що будівництво тепер може набрати нового імпульсу. І нагадав, що обладнання, необхідне для АЕС «Пакш», виробляється в росії та Франції.
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Відмітимо, що в грудні 2014 року росія та Угорщина підписали документи на будівництво п’ятого і шостого блоків запущеної ще в 1980-ті роки АЕС «Пакш» у межах проєкту «Пакш-2». У будівництві другої черги АЕС бере участь «Росатом», а розрахунки між росією та Угорщиною проводилися через Газпромбанк, який потрапив під санкції в листопаді 2024 року. Раніше Угорщина домоглася від Євросоюзу повного виведення проєкту «Пакш-2» з-під європейських санкцій, що вводяться проти росії.
10 червня Єврокомісія запропонувала новий раунд санкцій проти росії, які спрямовані на енергетичні доходи москви, її банківську систему та військову промисловість. Угорщина і Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій проти рф. Як вони пояснили, це було зроблено у відповідь на плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.
За матеріалами:
suspilne.media
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