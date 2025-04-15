Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини — Finance.ua

Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини Сьогодні 20:18

Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини

Щонайменше шість країн ЄС обмірковують варіанти запровадження обмежувальних заходів проти рф в обхід Угорщини, яка володіє правом вето з таких питань.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.

«Шість дипломатів підтвердили, що щонайменше шість країн виступають за спільні зусилля з перенесення введення антиросійських санкцій з ЄС на рівень національних законодавств», — пише видання.

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Так, країни сподіваються обійти право вето, яким володіє Угорщина як держава-член ЄС, пише Politico.

Зокрема, цю можливість розглядають Бельгія та Чехія, пише видання.

«Якщо Угорщина створюватиме багато проблем, то знайдуться способи обійти їх», — сказало одне з джерел.

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Водночас воно зазначило, що не всі держави мають можливість запровадити санкції винятково від імені своєї країни, тому дія таких заходів буде менш ефективною порівняно із санкціями, запроваджуваними саме в межах усього ЄС.

Будапешт неодноразово виступав із критикою обмежувальних заходів ЄС щодо росії. Раніше у квітні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що загалом «політика ЄС, заснована на санкціях, зазнала краху», тому що, за його словами, санкції завдають більшої шкоди європейській економіці, ніж російській.

Для введення пакетів санкцій Євросоюзу проти рф потрібна згода керівників усіх країн ЄС.

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