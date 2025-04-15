Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини

24
Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини
Низка країн ЄС шукають шляхів запровадження санкцій проти рф без згоди Угорщини
Щонайменше шість країн ЄС обмірковують варіанти запровадження обмежувальних заходів проти рф в обхід Угорщини, яка володіє правом вето з таких питань.
Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.
«Шість дипломатів підтвердили, що щонайменше шість країн виступають за спільні зусилля з перенесення введення антиросійських санкцій з ЄС на рівень національних законодавств», — пише видання.
Читайте також
Так, країни сподіваються обійти право вето, яким володіє Угорщина як держава-член ЄС, пише Politico.
Зокрема, цю можливість розглядають Бельгія та Чехія, пише видання.
«Якщо Угорщина створюватиме багато проблем, то знайдуться способи обійти їх», — сказало одне з джерел.
Читайте також
Водночас воно зазначило, що не всі держави мають можливість запровадити санкції винятково від імені своєї країни, тому дія таких заходів буде менш ефективною порівняно із санкціями, запроваджуваними саме в межах усього ЄС.
Будапешт неодноразово виступав із критикою обмежувальних заходів ЄС щодо росії. Раніше у квітні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що загалом «політика ЄС, заснована на санкціях, зазнала краху», тому що, за його словами, санкції завдають більшої шкоди європейській економіці, ніж російській.
Для введення пакетів санкцій Євросоюзу проти рф потрібна згода керівників усіх країн ЄС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems