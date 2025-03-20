Чи здатний ЄС обійти постійні блокування Угорщини — думка єврокомісара — Finance.ua
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Чи здатний ЄС обійти постійні блокування Угорщини — думка єврокомісара

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Чи здатний ЄС обійти постійні блокування Угорщини — думка єврокомісара
Чи здатний ЄС обійти постійні блокування Угорщини — думка єврокомісара
Усі кроки Європейського союзу (ЄС), у тому ж числі щодо продовження санкцій проти росії, чи інтеграції України, потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.
Про це розповів європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс під час брифінгу у Києві.
«Очевидно, що ухвалення рішень щодо санкцій в Європейському Союзі вимагає одностайності, тому нам потрібно заручитися підтримкою всіх держав-членів ЄС. Іноді це потребує складних дискусій, але врешті-решт нам завжди вдавалося досягти цієї одностайності та продовжувати чинити тиск (проти Росії, — ред.)», — заявив Домбровскіс.
Він додав, що сьогодні Європейська комісія продовжує працювати над питанням переговорів щодо вступу України до ЄС, а також підтримкою країни на її шляху до інтеграції. Втім, як й у випадку із санкціями, усі кроки потребують одностайності, у зв’язку чим рішення опрацьовуються з усіма країнами-членами, щоб переконатись у тому, що всі підтримують цей процес.
«В Європейському Союзі різні політичні сфери вирішуються відповідно до різних процедур, і ці процедури закріплені в договорі. Тому в цьому питанні ми зобов’язані дотримуватися положень, які прописані в Договорі про ЄС», — відповів єврокомісар на питання про те, чи здатний ЄС відійти від принципу одностайності, щоб обходити вето Угорщини.

Блокування рішень ЄС з боку Угорщини

Під час повномасштабної війни Угорщина неодноразово блокувала важливі рішення ЄС, зокрема щодо санкцій проти рф та фінансової допомоги Україні. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан використовує механізм одностайного ухвалення рішень, щоб відтерміновувати або пом’якшувати заходи проти росії.
Будапешт виступав проти заморожування активів російських компаній, обмежень на енергетичний імпорт та фінансування військової допомоги Києву.
За матеріалами:
РБК-Україна
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