Стефанішина пояснила, чому Угорщина та Словаччина блокують шлях України до ЄС — Finance.ua
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Стефанішина пояснила, чому Угорщина та Словаччина блокують шлях України до ЄС

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Угорщина та Словаччина блокують вступ України в Європейський Союз з політичної причини. Це також пов’язано з великими геополітичними змінами у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».
«Безумовно, це політика. Політика пов’язана з тим, що не тільки Україна приєднується до Європейського Союзу. В цьому порядку денному ще 9 країн. Так само політика пов’язана з великими геополітичними змінами у світі у зв’язку з вступом на посаду нового президента Сполучених Штатів», — сказала вона.
Стефанішина додала, що Україна до цього проходила велику кількість криз. На її думку, блокування таких рішень — зазвичай це питання внутрішньополітичного порядку денного в Європейському Союзі. За її словами, «це підвищення ставок, розуміючи, що рішення важливі».

Блокування вступу України в ЄС

Варто зазначити, що у грудні 2023 року Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу. Ухвалення цього рішення було непростим, оскільки його блокувала Угорщина.
Наразі Угорщина та Словаччина — одні з головних критиків України. Країни виступають не тільки проти вступу України в ЄС і НАТО, але також і проти надання військової допомоги. Крім того, Будапешт часто блокує санкції ЄС проти росії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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