Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги для України — Politico Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги для України — Politico

Угорщина на зустрічі послів Європейського Союзу 28 лютого відхилила проєкт документа щодо підтримки України, повідомляє Politico

У проєкті документа йшлося про гарантії безпеки, які ЄС може надати Україні, а також про новий пакет військової допомоги.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової підтримки Києва.

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Крім того, Фіцо розкритикував підхід Заходу «мир через силу», назвавши його «нереалістичним».

18 лютого Politico писало, що країни Євросоюзу готують пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, щоб посилити позицію Києва до початку можливих переговорів з рф.

За словами двох анонімних дипломатів, сума допомоги може збільшитись до 10 мільярдів євро або більше, коли країни переглянуть свої запаси.

20 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти виділення ЄС пакета допомоги для України на суму 20 мільярдів євро.

1 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до голови Європейської ради Антоніу Кошти з вимогою прямих переговорів між ЄС і росією про припинення вогню в Україні. Він також пригрозив заблокувати ухвалення висновків Євроради щодо України.

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