Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги для України — Politico — Finance.ua
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Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги для України — Politico

Казна та Політика
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Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги для України — Politico
Угорщина відхилила проєкт ЄС щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги для України — Politico
Угорщина на зустрічі послів Європейського Союзу 28 лютого відхилила проєкт документа щодо підтримки України, повідомляє Politico.
У проєкті документа йшлося про гарантії безпеки, які ЄС може надати Україні, а також про новий пакет військової допомоги.
Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової підтримки Києва.
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Крім того, Фіцо розкритикував підхід Заходу «мир через силу», назвавши його «нереалістичним».
18 лютого Politico писало, що країни Євросоюзу готують пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, щоб посилити позицію Києва до початку можливих переговорів з рф.
За словами двох анонімних дипломатів, сума допомоги може збільшитись до 10 мільярдів євро або більше, коли країни переглянуть свої запаси.
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20 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти виділення ЄС пакета допомоги для України на суму 20 мільярдів євро.
1 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до голови Європейської ради Антоніу Кошти з вимогою прямих переговорів між ЄС і росією про припинення вогню в Україні. Він також пригрозив заблокувати ухвалення висновків Євроради щодо України.
За матеріалами:
НВ
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