Орбан ризикує втратити владу через стан економіки Угорщини, — Reuters Сьогодні 10:11

Надії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на те, що сильна економіка дасть змогу його партії «Фідес» здобути чергову перемогу на виборах у 2026 році, ставлять під сумнів. Він може програти через зростання інфляції, падіння морального духу населення і навіть падіння народжуваності, яку він так хоче підвищити.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначає агентство, попередження центрального банку минулого тижня про підвищені ризики інфляції стало останньою поганою новиною для досвідченого лідера, уряд якого тепер стикається із загрозою можливих мит США, які вдарять по його експортно-залежній економіці.

Угорщина пережила найсильніший сплеск інфляції в Європейському Союзі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і ціни, як і раніше, викликають серйозне занепокоєння у домогосподарств.

«Угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як до влади прийшла партія „Фідес“ (2010 року)», — сказав Балаж Сент-Іваньї, політичний економіст з Університету Астон, що спеціалізується на Центральній Європі.

За даними страхової компанії Generali, опитування ЄС, проведене в січні, засвідчило, що споживачі стали песимістичніше оцінювати свої економічні перспективи, ніж рік тому, тоді як майже чотири з десяти угорців очікують погіршення свого фінансового становища.

«Високий рівень інфляції у 2022 і 2023 роках не минув безслідно: багато домогосподарств зіткнулися з падінням реальних доходів», — заявив Сент-Іваньї, додавши, що партія Орбана все ще може використовувати свою медійну мережу для формування громадської думки на свою користь перед голосуванням.

Орбан почав витрачати 5,35 млрд доларів перед останніми виборами 2022 року, щоб відбити загрозу з боку попереднього суперника від опозиції, і це голосування принесло йому ще одну переконливу перемогу ціною роздування інфляції.

Жоден із 12 економістів, опитаних у січні Reuters, не очікує, що економіка Угорщини досягне 3,4% зростання, закладених Орбаном у бюджет цього року. Erste Bank, найточніший минулорічний прогноз угорських економічних показників, очікує зростання на рівні 2%.

Європейська комісія прогнозує зростання на рівні 1,8%, що, хоча і вражає порівняно зі стагнацією, з якою стикаються деякі уряди єврозони, стане межею найслабшого трирічного періоду перед національними виборами за 15-річне правління Орбана.

Орбан планує підвищити сімейну допомогу в другій половині року і ще більше у 2026 році, але навіть з урахуванням того, що його кабінет назвав найщедрішою програмою такого роду в Європі, рівень народжуваності в Угорщині впав до найнижчого рівня за останні десять років.

Деякі опитування показують, що правоцентристська партія «Тиса» Петера Мадяра, яка набирає популярності, обігнала партію «Фідес».

Аналітик Capital Economics з Європи, що розвивається, Ніколас Фарр каже, що це підвищує «реальну ймовірність» того, що Орбан програє вибори вперше з моменту приходу до влади 2010 року.

Спроби втриматися при владі

За словами керуючого директора Eurasia Group Europe Муджтаби Рахмана, оскільки перегони виглядають напруженими, до кінця року Орбан докладе всіх зусиль для стимулювання економіки, використовуючи у своїх інтересах свій вплив на ЗМІ та державні інститути.

«Його комунікаційна машина відмінно справляється з переконанням основних виборців у тому, що справи підуть краще», — сказав він.

Орбан прагне стимулювати економіку завдяки субсидіям на купівлю та ремонт житла, збільшенню податкових пільг для сімей, вливанню капіталу в малий бізнес, а також підвищенню заробітної плати та пенсій.

Масштабні виплати допомогли йому здобути легку перемогу на останніх виборах 2022 року, але з огляду на те, що курс форинта до євро близький до дворічного мінімуму, а дефіцит перевищує стандарти ЄС, аналогічне зростання видатків нині може викликати негативну реакцію ринку.

Рейтингові агентства попередили, що можуть знизити рейтинг Угорщини, якщо стан її державних фінансів погіршиться понад очікування.

«Великим ризиком є бюджет до кінця року і бажання отримати передвиборчі подарунки, що може призвести до ослаблення форинта, що потім призведе до зростання цін на імпортні товари», — сказав Рахман.

Орбан сподівається, що угорці почнуть краще ставитися до своїх перспектив у міру наближення виборів, хоча його уряд, схоже, відклав очікування сильнішого економічного підйому на другу половину цього року.

Опитування, проведене аналітичним центром Policy Solutions наприкінці листопада, засвідчило, що угорці найбільше занепокоєні своїми зарплатами, які є одними з найнижчих у ЄС, незважаючи на те, що ціни на харчові продукти злетіли до середнього рівня в ЄС.

«Головне питання полягатиме в тому, чи відчують угорці, що вони можуть дозволити собі трохи більше зі своїх доходів відносно рівня цін, що склався в останні роки», — сказав директор з політичних рішень Андраш Біро-Надь.

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