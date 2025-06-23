Угорщина і Словаччина заблокували пакет санкцій проти рф — Finance.ua

Угорщина і Словаччина заблокували пакет санкцій проти рф
Як передає Reuters, у понеділок, 23 червня, Угорщина і Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій проти рф.
Як вони пояснили, це було зроблено у відповідь на плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.
«Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, в тому числі Угорщині та Словаччині, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як ми це робили раніше», —
пояснив Сійярто.
Нагадаємо, 10 червня Єврокомісія запропонувала новий раунд санкцій проти росії, які спрямовані на енергетичні доходи москви, її банківську систему та військову промисловість.
На що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Єврокомісія не запропонує Братиславі рішення щодо ситуації, в якій опиниться Словаччина, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.
Санкційні пропозиції вимагають одностайності в блоці для затвердження.
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