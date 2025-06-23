В МВФ попередили про наслідки ударів по Ірану для світу — Finance.ua

В МВФ попередили про наслідки ударів по Ірану для світу Сьогодні 12:00

В МВФ попередили про наслідки ударів по Ірану для світу

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що удари США по Ірану можуть мати ширші наслідки, що виходять за рамки енергетичних каналів, оскільки глобальна невизначеність зростає.

Про це пише Bloomberg

«Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в умовах надзвичайно невизначеного середовища», — сказала Георгієва в інтерв’ю Bloomberg TV у понеділок.

Найбільший шок наразі спостерігається в цінах на енергоносії, за якими уважно стежить МВФ, але «можливі вторинні та третинні наслідки.

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Скажімо, буде більше турбулентності, яка вплине на перспективи зростання у великих економіках, — тоді ви матимете тригерний вплив перегляду перспектив світового зростання у бік зниження".

Глобальна ціна на бенчмарк Brent зросла на 5,7% до 81,40 долара за барель на початку торгових бірж у Азії в понеділок, але значну частину зростання скоротила внаслідок активних торгів.

МВФ вже знизив свої перспективи глобального зростання на цей рік у квітні, коли попередив, що «перезавантаження» світової торгівлі під керівництвом США уповільнить зростання. Георгієва сказала, що перші два квартали цього року показали збереження цієї тенденції, і хоча світ, ймовірно, уникне рецесії, також існує вища невизначеність, яка має тенденцію стримувати перспективи зростання.

Георгієва зазначила, що МВФ безпосередньо розглядає, як розгортання конфлікту вплине на премії за ризик нафти та газу. На нафтовому ринку обсяги опціонів різко зростають, а ф’ючерсна крива змістилася, відображаючи напруженість щодо скорочення короткострокових поставок.

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«Подивимося, як розвиватимуться події», — сказала Георгієва, додавши, що вона стежить за тим, чи можуть виникнути перебої з маршрутами постачання енергоносіїв або їхній вплив на інші країни.

Що стосується економіки США

Голова МВФ сказала, що вона бачить продовження дезінфляції, хоча країна не перебуває в такому стані, щоб Федеральна резервна система почувалася комфортно, знижуючи ставки зараз.

«Ми очікуємо, що ближче до кінця року ФРС, можливо, вирішить, що настав час для певного коригування процентних ставок у бік зниження», — сказала Георгієва

Вона вказала на зміцнення ринку праці США та суттєве зростання заробітної плати, що допомагає споживачам.

Водночас вона попередила, що чим більша волатильність, тим гірша ситуація для бізнесу.

«Що відбувається, коли є невизначеність? Інвестори не інвестують, споживачі не споживають, і це стримує перспективи зростання», — сказала вона.

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