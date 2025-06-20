Іран вивозить рекордні обсяги нафти — Finance.ua
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Іран вивозить рекордні обсяги нафти

Світ
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Іран збільшив експорт нафти майже наполовину після початку ізраїльських ударів. Країна поспішає розвантажити свої резервуари й максимально швидко продати нафту.
Про це пише Bloomberg.
Після ізраїльських ударів по Ірану 13 червня, експорт іранської нафти виріс до 2,33 млн барелів на добу — це на 44% більше за середній показник з початку року. Про це свідчать дані аналітиків TankerTrackers.com, які вивчають маршрути «тіньового флоту».
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Найбільший термінал на острові Харк нині повністю заповнений нафтою, що є нетиповим для періоду активного експорту. Експерти вважають, що Іран намагається розподілити ризики та вивезти максимальні обсяги сировини, поки не втрачено контроль над логістикою.
«Вони намагаються вивезти стільки, скільки можливо», — заявив співзасновник TankerTrackers.com Самір Мадані.
За його словами, нині пріоритетом є безпека постачань, тому танкери не затримуються поблизу острова, а лише швидко забирають вантаж і йдуть у море.
Водночас Ормузський пролив, через який транспортується велика частина нафти з Перської затоки, наразі залишається відкритим. Це критично важливо для стабільності світових постачань нафти.
За матеріалами:
Економічна Правда
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