росія планує постачати газ до Ірану — Finance.ua

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росія планує постачати газ до Ірану

Енергетика
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росія планує постачати газ до Ірану
росія планує постачати газ до Ірану
росія планує розпочати постачання природного газу до Ірану вже у 2025 році. Планується як використання наявних газопроводів, так і будівництво нових відгалужень.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
Як зазначається, наявна логістична інфраструктура (газопровід «Моздок — Ширвановка -Хаджикабул — Астара — Абадан») дасть можливість постачати до 1,8 млрд м³ газу на рік.
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Наразі узгоджується ціна на газ, тому точна дата початку постачань іще не визначена.
Запланований потенціал нового газового проєкту становить до 55 млрд м³ газу на рік. На початку 2025 року сторони остаточно погодили маршрут нового трубопроводу, що пройде через територію Азербайджану.
Окрім газової співпраці, за рахунок російської кредитної лінії в Ірані планується будівництво нової атомної електростанції.
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У СЗРУ повідомляють, що втілення газового проєкту створює нові можливості для диверсифікації російського експорту в умовах санкційних обмежень. Також це може бути ще одним способом розрахунків із Тегераном за його військову допомогу у війні проти України. Для Ірану — це можливість покриття дефіциту газу для споживачів, які проживають на півночі країни, оскільки місцеві газові родовища розташовані на півдні.
За матеріалами:
Укрінформ
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