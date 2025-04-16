російський газовий монополіст знайшов новий напрямок після втрати ринку ЄС — Finance.ua

російський газовий монополіст знайшов новий напрямок після втрати ринку ЄС Сьогодні 19:49 — Фондовий ринок

«Дочка» російського газового монополіста — АТ Газпром побутові системи — у 2025 році планує почати випуск пральних машин і холодильників.

Про це пише The Moscow Times.

«Виробничим майданчиком стане завод німецького концерну Bosch під Санкт-Петербургом, який президент володимир путін передав у „тимчасове управління“ Газпрому влітку минулого року, — йдеться в публікації. — Газпром планує вже влітку перезапустити підприємство, яке до війни випускало понад мільйон холодильників і пральних машин на рік. Проблеми, втім, можуть виникнути з програмним забезпеченням для заводу: Bosch пішов з росії і „забрав“ із собою ліцензію на ПЗ».

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АТ Газпром побутові системи вже випускає газові плити, та на відміну від головної компанії працює прибутково.

У 2024 році компанія отримала 6,6 млрд рублів виручки і 140 млн рублів чистого прибутку.

«Основний, газовий бізнес Газпрому залишився збитковим: компанія втратила 1 трлн рублів. За рік до того, у 2023-му, вперше за 25 років Газпром отримав чистий збиток, а його розмір — 629 млрд рублів — став рекордним за всю історію компанії, — йдеться в публікації. — Через збитки Газпром запускає масові скорочення в головному офісі, плануючи звільнити 40% персоналу, або 1,5 тисячі осіб».

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Крім того, Газпром розглядає можливість продажу офісу свого експортного підрозділу в стилі італійського палаццо, а також інших об’єктів елітної нерухомості.

Нагадаємо, збитки Газпрому за 2024 рік склали майже $13 млрд за російськими стандартами бухгалтерського обліку.

Також повідомлялося, що валютні резерви головного офісу Газпрому за підсумками 2024 року скоротилися більш ніж у 50 разів.

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