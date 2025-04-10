Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт — Finance.ua

Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт Сьогодні 19:44 — Енергетика

Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт

російський держмонополіст «Газпром» через свою дочірню структуру «Газпром Зарубежнефтегаз» припиняє участь у проєкті з дорозробки газового родовища Шахпахти, розташованого в Узбекистані.

Про це пише узбецьке видання Upl.uz.

Це родовище розташоване в регіоні Каракалпакстан Узбекистану.

Причина виходу з проєкту — закінчився термін дії контракту, який було укладено з узбецькою стороною.

«Шахпахти — це родовище з довгою історією. Видобуток газу тут почався ще в 70-ті роки минулого століття. Однак до 2002 року роботи на об’єкті було припинено, і родовище законсервували, — йдеться в публікації. — Через кілька років, у 2004 році, влада Узбекистану вирішила відновити діяльність на Шахпахти. Тоді було підписано контракт із консорціумом, до якого входила дочірня компанія Газпрому».

Термін дії цієї угоди становив 15 років.

Читайте також «Газпром» збільшить постачання газу до Словаччини в обхід України

«Пізніше, щоб продовжити видобуток, контракт продовжили, і він діяв до 2024 року. Тепер же, у 2025 році, стало відомо, що російська компанія завершує свою участь», — йдеться в публікації.

На родовищі Шахпахти щорічно видобувають близько 350 мільйонів кубічних метрів газу.

Як повідомлялось, у квітні стало відомо, що Газпром виходить з одного з проєктів у Болівії, де раніше було пробурено глибоку, але суху пошукову свердловину.

При цьому було встановлено відсутність нафтогазоперспективного об’єкта в цільовому інтервалі, і ухвалено рішення про ліквідацію свердловини, заявив Газпром.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.