Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт — Finance.ua

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Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт

Енергетика
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Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт
Газпром втратив ще один закордонний газовий проєкт
російський держмонополіст «Газпром» через свою дочірню структуру «Газпром Зарубежнефтегаз» припиняє участь у проєкті з дорозробки газового родовища Шахпахти, розташованого в Узбекистані.
Про це пише узбецьке видання Upl.uz.
Це родовище розташоване в регіоні Каракалпакстан Узбекистану.
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Причина виходу з проєкту — закінчився термін дії контракту, який було укладено з узбецькою стороною.
«Шахпахти — це родовище з довгою історією. Видобуток газу тут почався ще в 70-ті роки минулого століття. Однак до 2002 року роботи на об’єкті було припинено, і родовище законсервували, — йдеться в публікації. — Через кілька років, у 2004 році, влада Узбекистану вирішила відновити діяльність на Шахпахти. Тоді було підписано контракт із консорціумом, до якого входила дочірня компанія Газпрому».
Термін дії цієї угоди становив 15 років.
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«Пізніше, щоб продовжити видобуток, контракт продовжили, і він діяв до 2024 року. Тепер же, у 2025 році, стало відомо, що російська компанія завершує свою участь», — йдеться в публікації.
На родовищі Шахпахти щорічно видобувають близько 350 мільйонів кубічних метрів газу.
Як повідомлялось, у квітні стало відомо, що Газпром виходить з одного з проєктів у Болівії, де раніше було пробурено глибоку, але суху пошукову свердловину.
При цьому було встановлено відсутність нафтогазоперспективного об’єкта в цільовому інтервалі, і ухвалено рішення про ліквідацію свердловини, заявив Газпром.
За матеріалами:
НВ
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