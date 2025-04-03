путін дозволив Goldman Sachs продати акції «Газпрому», «Роснєфті» та інших російських компаній — Finance.ua

путін дозволив Goldman Sachs продати акції «Газпрому», «Роснєфті» та інших російських компаній Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Goldman Sachs International зможе продати міноритарні пакети акцій низки російських фірм компанії «Балчуг капітал», якій раніше російська влада дозволила купити місцеву банківську «доньку» цієї американської фінансової групи.

Про це пише «Интерфакс» із посиланням на розпорядження президента рф володимира путіна від 2 квітня.

Згідно з документом, путін дозволив компанії «Балчуг капітал» придбати у Goldman Sachs International акції «Газпром», «Новатек», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» і «Интер РАО ЕЭС».

Потім «Балчуг капітал» зможе продати ці папери, не запитуючи у влади додаткових дозволів.

У документі вказана точна кількість акцій кожного емітента, на яку поширюється дозвіл. Це невеликі пакети, найбільший із них — 0,12% «Газпрому» ринковою вартістю майже 4 млрд руб.

«Балчуг капітал» — інвестиційна фірма зі штаб-квартирою в Єревані, заснована в 2010 році Давидом Амаряном. Компанія, за її власними даними, управляє активами на суму близько $2 млрд.

У січні 2025-го путін своїм розпорядженням дозволив «Балчуг капітал» придбати 100% ТОВ «Голдман Сакс Банк». Раніше компанія, підконтрольна фонду Balchug Capital, фігурувала в низці угод з викупу активів іноземних компаній, що йдуть із російського ринку, зокрема американського концерну Caterpillar.

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