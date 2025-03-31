«Шоколад продається всім»: Ritter Sport пояснив рішення залишитися в росії — Finance.ua

«Шоколад продається всім»: Ritter Sport пояснив рішення залишитися в росії Сьогодні 04:35 — Фондовий ринок

«Шоколад продається всім»: Ritter Sport пояснив рішення залишитися в росії

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport прийняв рішення повернутися на російський ринок.

Про заявив співвласник німецької компанії Моріц Ріттер, зазначивши при цьому: «Рішення продовжувати бізнес у росії для німецького виробника шоколаду Ritter Sport було дуже важким, але ми прийняли б його знову», передає Deutsche Welle.

«Ми говоримо про шоколад, а проти продуктів харчування не було і немає жодних санкцій. Це нормально, що шоколад продається всім», — сказав бізнесмен.

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За його словами, компанія «відчуває відповідальність за ланцюжок постачання, але не може брати на себе відповідальність за покупців».

Водночас він визнав, що його компанія платить податки у росії, які можуть використовуватися для фінансування війни.

«Це, звичайно, аргумент. Але це лише один із багатьох аргументів. Я вважаю набагато більш тривожним те, що Німеччина купувала кубометри газу в росії навіть після початку війни і продовжує отримувати його опосередковано досі. А ми займаємося шоколадом. Хоча прибуток, який отримуємо від експорту в росію, ми передаємо на благодійність», — сказав Ріттер.

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Німецький підприємець також згадав про критику з боку колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника. У серпні 2022 року дипломат у Twitter (нині соцмережа X) прокоментував новину про те, що Ritter Sport не планує йти з рф після початку вторгнення рф в Україну за прикладом інших західних компаній, фразою «Quadratisch, praktisch, blut» — переінакшивши відомий слоган компанії, де останнє слово змінено з «хороший» на «кривавий». Ріттер поскаржився, що це його «дуже сильно емоційно зачепило».

Раніше повідомлялося, що у 2022 році німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити експорт продукції до росії попри війну. Керуючий директор Ritter Sport Андреас Ронкен визнавав, що росія є другим за важливістю ринком для цього бізнесу, тому втрати в разі зупинки експорту до рф були б занадто великими і виробництво довелося б різко скоротити.

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