Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування

Шістдесят найбільших західних компаній, які залишили російський ринок через повномасштабну війну в Україні, не планують повертатися в рф. Жодна компанія не висловила чітких планів щодо повернення.

Про це свідчить опитування видання The Bell.

Серед компаній, які однозначно не повернуться, такі:

Nokian Tyres (Фінляндія, виробник шин);

ELKO Group (Латвія; дистриб’ютор електроніки);

VEON (ОАЕ; телекомунікаційний холдинг);

Шведська Ingka Group (власник мережі магазинів IKEA та ТЦ-ів «Мега»);

Henkel (Німеччина; хімічна промисловість);

Nissan (Японія; автомобільний концерн);

Decathlon (Франція; ритейлер спортивних товарів);

Wintershall Dea (Німеччина; нафтогазова компанія).

Три компанії заявили, що слідкують за розвитком подій, але поки не розглядають такий варіант:

Baker Hughes (США, нафтовий сервіс) відповіла, що розглядатиме можливість повернення лише у разі скасування санкцій;

Bosch (Німеччина). Наразі веде переговори з «Газпром бытовыми системами», якому у 2024 році передали управління її націоналізованими заводами;

Otis (США, виробник ліфтів) поки не може повернутися через санкції та розірвані логістичні ланцюги.

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