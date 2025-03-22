Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування — Finance.ua
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Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування

Фондовий ринок
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Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування
Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування
Шістдесят найбільших західних компаній, які залишили російський ринок через повномасштабну війну в Україні, не планують повертатися в рф. Жодна компанія не висловила чітких планів щодо повернення.
Про це свідчить опитування видання The Bell.
Серед компаній, які однозначно не повернуться, такі:
  • Nokian Tyres (Фінляндія, виробник шин);
  • ELKO Group (Латвія; дистриб’ютор електроніки);
  • VEON (ОАЕ; телекомунікаційний холдинг);
  • Шведська Ingka Group (власник мережі магазинів IKEA та ТЦ-ів «Мега»);
  • Henkel (Німеччина; хімічна промисловість);
  • Nissan (Японія; автомобільний концерн);
  • Decathlon (Франція; ритейлер спортивних товарів);
  • Wintershall Dea (Німеччина; нафтогазова компанія).
Три компанії заявили, що слідкують за розвитком подій, але поки не розглядають такий варіант:
  • Baker Hughes (США, нафтовий сервіс) відповіла, що розглядатиме можливість повернення лише у разі скасування санкцій;
  • Bosch (Німеччина). Наразі веде переговори з «Газпром бытовыми системами», якому у 2024 році передали управління її націоналізованими заводами;
  • Otis (США, виробник ліфтів) поки не може повернутися через санкції та розірвані логістичні ланцюги.
За матеріалами:
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