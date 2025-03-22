Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування
Шістдесят найбільших західних компаній, які залишили російський ринок через повномасштабну війну в Україні, не планують повертатися в рф. Жодна компанія не висловила чітких планів щодо повернення.
Про це свідчить опитування видання The Bell.
Серед компаній, які однозначно не повернуться, такі:
- Nokian Tyres (Фінляндія, виробник шин);
- ELKO Group (Латвія; дистриб’ютор електроніки);
- VEON (ОАЕ; телекомунікаційний холдинг);
- Шведська Ingka Group (власник мережі магазинів IKEA та ТЦ-ів «Мега»);
- Henkel (Німеччина; хімічна промисловість);
- Nissan (Японія; автомобільний концерн);
- Decathlon (Франція; ритейлер спортивних товарів);
- Wintershall Dea (Німеччина; нафтогазова компанія).
Три компанії заявили, що слідкують за розвитком подій, але поки не розглядають такий варіант:
- Baker Hughes (США, нафтовий сервіс) відповіла, що розглядатиме можливість повернення лише у разі скасування санкцій;
- Bosch (Німеччина). Наразі веде переговори з «Газпром бытовыми системами», якому у 2024 році передали управління її націоналізованими заводами;
- Otis (США, виробник ліфтів) поки не може повернутися через санкції та розірвані логістичні ланцюги.
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