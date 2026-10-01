Наприкінці 2025 року 52% активів банківської системи України все ще перебували у державній власності. Така структура ринку створює нерівні умови для державних і приватних банків, зокрема через різні підходи до розподілу прибутку.

Про це розповів інвестбанкір, співзасновник FinPoint Сергій Будкін, повідомляє Telegram-канал «Що з економікою?».

«Це взагалі найбільший показник у Європі. Якби не було війни, я сказав би, що це фактор, який дуже сповільнює розвиток економіки», — заявив Будкін.

Чому державні та приватні банки опинилися в різних умовах

За словами Будкіна, основна проблема полягає в нерівних правилах гри для банків.

Із 2022 року для приватних банків та банків з іноземним капіталом діє заборона на виплату дивідендів акціонерам. Тому весь отриманий прибуток залишається в банку та може бути спрямований на розвиток: розширення кредитування, запуск нових фінансових продуктів і інвестиції в технології.

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Державні банки натомість виплачують дивіденди до бюджету. За підсумками 2025 року ПриватБанк перерахував державі 70% чистого прибутку.

Будкін попереджає, що така ситуація може впливати на конкурентоспроможність державних банків.

«Вони перестають бути конкурентоспроможними порівняно з приватними або з іноземними, бо в тих капітал є, а в державних його немає», — зазначив він.

За 2025 рік дивіденди сплатили лише ПриватБанк та Ощадбанк . Укрексімбанк, Сенс Банк та Укргазбанк спрямували прибутки на відновлення капіталу. За словами Будкіна, у попередні роки держава забирала з цих банків значну частину прибутку.

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Окремим питанням залишається можлива приватизація державних банків. За словами Будкіна, існує ризик продати їх значно дешевше за ринкову вартість, оскільки потенційні інвестори не зможуть отримувати дивіденди.

«У 2022 році ці обмеження мали запобігти відпливу капіталу й захистити банки. Але сьогодні вони посилюють розрив між приватними та державними банками», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системно важливих для 16 фінансових установ.

Також ми розповідали , що Національний банк України узгодив порядок проведення оцінки стійкості банків і банківської системи з новим процесом встановлення підвищених пруденційних нормативів за результатами процесу SREP. Зокрема, банки повинні забезпечити досягнення необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року, в якому проводилася оцінка стійкості, та підтримувати їх до завершення наступного року, коли за результатами нової оцінки будуть затверджені інші необхідні рівні.