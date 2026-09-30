НБУ змінив правила винагороди працівників банків

Національний банк України затвердив зміни до двох нормативно-правових актів, які регулюють політику винагороди в банках та порядок оприлюднення пруденційної інформації.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зміни мають наблизити банківське регулювання до вимог законодавства ЄС, надати банкам більше гнучкості у питаннях винагороди ключових працівників, зменшити операційне навантаження та посилити прозорість банківського сектору.

Як зміняться правила винагороди в банках

НБУ затвердив зміни до Положення про політику винагороди в банку. Вони, зокрема, ґрунтуються на нормах статей 92 та 94 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/36/ЄС від 26 червня 2013 року, які встановлюють вимоги до системи оплати праці в банках.

Змінами передбачено:

уточнення обставин, які банк має враховувати під час нарахування та виплати змінної винагороди;

можливість підвищити максимальний розмір змінної складової винагороди працівника за відповідний фінансовий рік до 200% від фіксованої складової.

Рішення про встановлення вищого максимального співвідношення між змінною та фіксованою складовими винагороди може бути прийняте виключно загальними зборами більш як 2/3 голосів учасників, які зареєструвалися для участі в них, або єдиним учасником банку.

Які умови мають виконати банки

Для встановлення такого співвідношення необхідно виконати низку обов’язкових умов. Зокрема, власникам банків потрібно:

внести зміни до статуту банку, передбачивши, що відповідне рішення загальних зборів приймається більш як 2/3 голосів учасників, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, за винятком учасників, яких стосується така виплата, або які мають приватний інтерес щодо прийняття цього рішення;

укласти корпоративний договір між усіма учасниками банку. Він має передбачати добровільне (договірне) обмеження прав учасників банку в частині їх неучасті в голосуванні загальних зборів із питання встановлення вищого максимального співвідношення змінної винагороди, якщо ці учасники мають приватний інтерес у прийнятті такого рішення;

виконати інші необхідні кроки, зокрема рада банку має ініціювати встановлення такого співвідношення з належним обґрунтуванням його доцільності та оцінкою впливу на дотримання банком показників достатності капіталу та ліквідності у коротко- та довгостроковій перспективах;

також банк має інформувати НБУ про ініційовані та прийняті рішення про встановлення такого співвідношення.

Зміни до Положення про політику винагороди в банку мають забезпечити більш виважені підходи до структурування винагороди. Зокрема, банки мають належним чином враховувати ефективність діяльності банку, структурного підрозділу та працівника, а також прийняті та реалізовані ризики.

Водночас виплата змінної винагороди не повинна негативно впливати на сталий розвиток банку ані в короткостроковій, ані в довгостроковій перспективах.

Установлення чіткіших правил у цій сфері також сприятиме залученню та утриманню банками висококваліфікованих працівників.

НБУ продовжив строки розкриття пруденційної інформації

Національний банк також затвердив зміни до Положення про порядок оприлюднення пруденційної інформації банками України та банківськими групами.

Зміни враховують результати опрацювання з банківською спільнотою практичних аспектів імплементації вимог цього Положення та строків його впровадження.

Зокрема, на один рік продовжено строки розроблення банками та банківськими групами внутрішніх документів, а також першого оприлюднення звітів про розкриття пруденційної інформації. Це дасть банкам змогу зосередитися на впровадженні вимог інших нормативно-правових актів Національного банку, які перебувають в активній фазі імплементації або строки імплементації яких завершується.

Національний банк очікує, що додатковий час дасть змогу уникнути надмірного операційного навантаження на банки. Водночас банки зможуть використати його для розроблення якісних внутрішніх процедур та процесів, а також налаштування ІТ-систем для розкриття пруденційної інформації та оприлюднення звітів.

Яку інформацію про винагороди розкриватимуть банки

Змінами імплементовано норми статті 450 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (зі змінами) (далі — Регламент CRR) та положень інших актів ЄС щодо розкриття інформації про політику винагороди банків.

З цією метою Положення доповнено новим додатком щодо розкриття інформації про політику винагороди та стандартизованими шаблонами відповідно до норм актів ЄС.