Борг України у 2026 році: скільки становлять зобов’язання держави

Порівняно з показниками на кінець липня 2026 року обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу зріс на 30,44 млрд грн

Станом на 31 серпня 2026 року державний борг України та борг, гарантований державою, становили 9,6 трлн грн. За вісім місяців загальний обсяг цих зобов’язань збільшився на 560,21 млрд грн, водночас частка гарантованого державою боргу скоротилася до 2,68%. Основу боргового портфеля формують пільгові позики міжнародних партнерів, на які припадає близько 64,6% загальної суми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Яким є державний борг України

За даними на 31 серпня 2026 року, загальна сума державного боргу та гарантованого державою боргу України становила 9 602,89 млрд грн, що еквівалентно 185,10 млрд євро або 215,55 млрд доларів США.

Структура боргу:

державний зовнішній борг — 7 341,72 млрд грн (76,45%), або 141,51 млрд євро (164,80 млрд дол. США);

державний внутрішній борг — 2 003,37 млрд грн (20,86%), або 38,62 млрд євро (44,97 млрд дол. США);

гарантований державою борг — 257,81 млрд грн (2,68%), або 4,97 млрд євро (5,79 млрд дол. США), у тому числі:

— гарантований зовнішній борг — 196,00 млрд грн (2,04%), або 3,78 млрд євро (4,40 млрд дол. США);

— гарантований внутрішній борг — 61,81 млрд грн (0,64%), або 1,19 млрд євро (1,39 млрд дол. США).

Як змінився борг у серпні

Порівняно з показниками на кінець липня 2026 року обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу зріс на 30,44 млрд грн (+0,3%) та на 1,36 млрд дол. США, водночас, у євровому еквіваленті він скоротився на 1,59 млрд євро.

«Помірна динаміка зміни обсягів боргу в серпні зумовлена насамперед курсовими коливаннями (переоцінкою зобов’язань на тлі зміни курсів валют обліку). Портфель ОВДП поточного року зріс на 36,2 млрд грн», — пояснюють у Мінфіні.

Порівняно з початком року державний борг та гарантований державою борг зріс на 560,21 млрд грн, на 2,22 млрд дол. США та на 3,73 млрд євро. У гривневому еквівалент значну частину приросту (близько 329 млрд грн) зумовила курсова переоцінка валютних зобов’язань, тоді як реальне збільшення боргу відбулося переважно за рахунок залучення довгострокового пільгового зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.

Гарантований державою борг скорочується

Гарантований державою борг продовжує демонструвати стійку тенденцію до скорочення: за вісім місяців 2026 року він зменшився з 276,68 до 257,81 млрд грн (з 5,55 до 4,97 млрд євро, або з 6,53 до 5,79 млрд дол. США), тобто на 18,87 млрд грн (на 6,8%). Його частка в загальному обсязі боргу за цей період скоротилася з 3,06% до 2,68% (проти 2,73% на кінець липня).

Найбільші кредитори України

У структурі кредиторів державного боргу та гарантованого державою боргу переважають довгострокові пільгові позики, залучені від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — близько 64,6% боргового портфеля (6 201,8 млрд грн).

Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз: з урахуванням позики в межах механізму ERA на нього припадає 3 762,0 млрд грн (72,51 млрд євро, або 84,44 млрд дол. США), що становить 39,2% загального боргу. Позика ERA (931,1 млрд грн) погашатиметься не за рахунок державного бюджету, а за рахунок інших джерел, зокрема доходів від заморожених активів російської федерації.

Частка внутрішнього боргу (з урахуванням гарантованого) становить 21,51%, облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) — близько 10,5%, а позики комерційних банків та інших іноземних фінансових установ — близько 1,1%.

Решта портфеля припадає на інші зобов’язання. За видами процентних ставок 71,35% боргу обслуговується за фіксованими ставками, а 28,65% — за плаваючими.

У якій валюті номінований державний борг

Станом на 31 серпня 2026 року найбільша частка державного боргу та боргу, гарантованого державою, була номінована в євро — 44,97%.

Розподіл за валютами мав такий вигляд:

євро — 44,97%;

долар США — 22,94%;

гривня — 19,98%;

спеціальні права запозичення (СПЗ) Міжнародного валютного фонду — 8,96%;

канадський долар, фунт стерлінгів і японська єна разом — 3,14%.

Ставка та строки погашення державного боргу

Станом на кінець серпня 2026 року середньозважена ставка державного боргу становила 4,37% проти 4,40% у липні 2026 року, 4,51% у січні 2026 року та 4,87% у серпні 2025 року.

Середньозважений строк до погашення становив 13,05 року проти 13,06 року в липні 2026 року, 13,39 року в січні 2026 року та 12,50 року в серпні 2025 року.

Зовнішній борг, що переважно складається з пільгових позик партнерів, має середньозважену ставку 1,95% і строк до погашення 15,29 року, внутрішній — 13,2% і 5,31 року відповідно.

У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

Мінфін залучив 18,08 млрд грн через ОВДП у серпні

У серпні Міністерство фінансів провело дванадцять аукціонів з розміщення ОВДП, за результатами яких було залучено 18,08 млрд грн. 26 серпня відбувся switch-аукціон на суму 15,0 млрд грн.