МВФ спрогнозував дефіцит бюджету України до 2029 року

МВФ і Єврокомісія наполягають на реформах

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування обсягом до $54 млрд до 2029 року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду.

За даними джерел, обізнаних із питанням, які говорили на умовах анонімності, дефіцит фінансування України може становити:

$30−35 млрд у 2027 році;

у 2028 році — $17 млрд;

у 2029 році — ще $2 млрд.

Водночас ці показники можуть змінитися.

ЄС і партнери обговорюють додаткову допомогу Україні

У вівторок донори України зустрілися в Брюсселі, щоб активізувати переговори про надання додаткової фінансової допомоги.

Раніше цього року Європейський Союз погодив пакет кредитної підтримки України обсягом €90 млрд, або близько $102 млрд. Водночас ЄС закликає партнерів виконати зобов’язання щодо надання ще €30 млрд на цей і наступний роки.

МВФ і Єврокомісія наполягають на реформах

Європейська комісія та МВФ закликають український уряд виконувати план реформ. Це має допомогти Україні отримувати міжнародну фінансову допомогу та покращити управління наданими коштами.

Водночас країни ЄС продовжують обговорювати механізми додаткового фінансування Києва. Очікується, що війна триватиме й наступного року, а останніми місяцями росія та Україна посилили атаки.

ЄС розглядає використання заморожених активів росії

Серед можливих джерел додаткової підтримки України країни ЄС знову обговорюють використання €210 млрд заморожених у Європі активів Центрального банку росії для залучення фінансування.

Інші держави пропонують альтернативний варіант — випуск додаткових спільних боргових зобов’язань ЄС.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в проєкті держбюджету України на 2027 рік закладено значний обсяг запозичень, а потреба у зовнішньому фінансуванні залишається одним із ключових питань. Загальний дефіцит держбюджету передбачений на рівні 15% ВВП, а граничний обсяг державного боргу може перевищити 12 трлн грн.