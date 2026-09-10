У ЄС відреагували на $27 млрд дефіциту в бюджеті Україні — NYT Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

У Європі здивувалися, дізнавшись, що Україні бракує 27 мільярдів доларів на оборону. Деякі партнери ставлять під сумнів ефективність витрачання коштів або завищення потреб.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

У статті зазначається, що Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом коштів на фінансування оборони. Президент Володимир Зеленський повідомив європейським союзникам, що для проходження 2026 року країні додатково потрібно $27 млрд.

Запит Києва здивував і занепокоїв європейських посадовців, адже на початку цього року Європейський Союз уже погодив для України кредит більш ніж на $100 млрд.

Водночас країна переживає один із найнебезпечніших періодів від початку повномасштабного вторгнення через безперервні російські атаки, дефіцит засобів протиповітряної оборони та значні витрати на війну.

У ЄС не очікували настільки великого дефіциту бюджету

За словами чотирьох європейських дипломатів, європейські партнери розуміють, що Україна бореться за своє існування, але не очікували настільки великого бюджетного дефіциту.

Деякі посадовці ставлять під сумнів ефективність використання коштів або вважають, що потреби України можуть бути завищені.

Наразі європейські чиновники намагаються з’ясувати причини дефіциту, його точний розмір і можливості додаткового фінансування України до кінця року. Київ також звертається по допомогу до Великої Британії, Канади та Японії.

Чому Україні потрібно більше коштів

Зростання потреб у фінансуванні пов’язане насамперед із подорожчанням війни. росія продовжує завдавати ударів по Україні, зокрема по портовій інфраструктурі, що скоротило одне з важливих джерел доходів країни.

Крім того, Україна критично потребує американських ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними ракетами та намагається нарощувати розробку власних аналогів.

Походження бюджетного дефіциту залишається нез’ясованим і є предметом суперечок. Під час зустрічі з європейськими та британськими лідерами Зеленський заявив, що частина витрат була здійснена за час роботи колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який виступав за масштабні зміни в оборонній промисловості. Міністерство оборони використало кошти, які були закладені в бюджеті на кінець цього року.

Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що ще на початку року її попереджали про очікуваний дефіцит на рівні близько $7,5 млрд. Водночас за перші вісім місяців 2026 року військові видатки зросли більш ніж на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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«Ці дефіцити виникають тому, що війна щороку стає дедалі дорожчою. Ми маємо враховувати, що російська тактика змінюється, і це погіршує становище України», — сказала Підласа.