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У серпні інфляція становила 0,1%

Казна та Політика
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У серпні інфляція становила 0,1%
У серпні інфляція становила 0,1%
Інфляція на споживчому ринку в серпні 2026 р. становила 0,1% порівняно із липнем.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.
Крім того, інфляція у серпні 2026 порівняно із серпнем минулого року склала 8,1%.
Інфляція за січень-серпень поточного року склала 7,8%.
На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,3%. Найбільше (на 18,3% та 12,0%) подешевшали овочі та фрукти.
На 0,6% знизилися ціни на масло. Водночас на 4,0−0,6% зросли ціни на яйця, цукор, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби, кисломолочну продукцію.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, зокрема за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 2,1%. Одяг і взуття подешевшали на 2,5%, зокрема, взуття — на 3,1%, одяг — на 2,2%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 16,8%, каналізацію — на 16,7%.
Відбулося подорожчання палива та мастил на 8,1% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 6,6%.
За матеріалами:
Українські Новини
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