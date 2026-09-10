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Кабмін затвердив стратегію держборгу на 2027−2029 роки: які пріоритети

Казна та Політика
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Стратегія визначає чотири основні цілі управління державним боргом
Стратегія визначає чотири основні цілі управління державним боргом
Кабінет Міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2027−2029 роки. Документ визначає пріоритети та основні заходи боргової політики держави на середньострокову перспективу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Навіщо оновили стратегію

Оновлення стратегії зумовлене потребою врахувати нову макроекономічну та безпекову ситуацію, а також визначити підходи до фінансування потреб державного бюджету у 2027−2029 роках.
Документ є продовженням Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2026−2028 роки та розвиває закладені в ній підходи з урахуванням актуальних прогнозів.
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Положення стратегії узгоджені з Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST) і визнані такими, що відповідають усім вимогам. Це забезпечує наступність виконання Україною зобов’язань у межах Ukraine Facility.

Чотири цілі боргової політики

Стратегія визначає чотири основні цілі управління державним боргом на 2027−2029 роки:
  • залучення довгострокового пільгового фінансування та максимізація частки грантів в офіційній підтримці;
  • сприяння розвитку внутрішнього ринку капіталу та посилення його ролі у фінансуванні держави й відновленні економіки;
  • оптимізація структури державного боргу з урахуванням вартості запозичень та ключових боргових ризиків;
  • підтримка ефективної комунікації з інвесторами для забезпечення прозорості та передбачуваності боргової політики.
Ці цілі спираються на комплексний аналіз структури й динаміки державного боргу, вартості запозичень, ризиків рефінансування, процентного та валютного ризиків, а також видатків на обслуговування боргу.
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«Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2027−2029 роки посилює фокус на залученні грантового фінансування, розвитку внутрішнього ринку капіталу, оптимізації структури боргу та передбачуваній комунікації з інвесторами. Це має закласти основу для стійкої боргової політики, у якій ринок державних облігацій відіграватиме дедалі більшу роль у фінансуванні держави та економічного відновлення», — пояснили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, які є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету. «Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів», — наголосив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За матеріалами:
Finance.ua
ДержборгБюджетКабмінМінфін
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