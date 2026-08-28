Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Світ

Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)

Державний борг США вперше перевищив $40 трлн, закріпивши за Сполученими Штатами перше місце серед найбільших державних боржників світу в абсолютному вираженні.

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За розрахунками Experts Club , серед 180 країн, для яких доступні зіставні дані за 2026 рік, сукупний державний борг становить близько $119,4 трлн.

США забезпечують приблизно третину цієї суми.

На другому місці перебуває Китай — близько $22,29 трлн, або 106,9% ВВП. Разом США і Китай концентрують близько 53% боргу всіх країн, включених до розрахунку.

Третє місце посідає Японія — близько $8,95 трлн. При цьому саме Японія серед найбільших економік має один із найвищих показників боргу відносно економіки — понад 204% ВВП.

До першої десятки також входять Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Індія, Канада і Бразилія.

На десять найбільших боржників припадає близько 81% усієї суми держборгу, розрахованої для країн із доступними даними.

Україна на 38-му місці

Україна за зіставною оцінкою МВФ має державний борг близько $276 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП 2026 року, що відповідає 38-му місцю у світі за абсолютним обсягом.

Важливо розуміти, що ця цифра вища за часто публікований показник прямого державного та гарантованого державою боргу України. Причина — ширша методологія сектору general government і прогнозна оцінка МВФ на весь 2026 рік.

За відношенням боргу до розміру економіки Україна перебуває значно вище за більшість країн Центральної та Східної Європи.

Для порівняння, Польща має близько $746 млрд боргу, але його відношення до ВВП становить близько 65,7%; Румунія — $298 млрд і 61,9%; Угорщина — $211 млрд і 77,9%; Сербія — близько $47,8 млрд і 42,6%.

Абсолютний борг і боргове навантаження — різні рейтинги

Рейтинг за сумою боргу не можна інтерпретувати як рейтинг фінансової вразливості.

Німеччина має понад $3,5 трлн державного боргу, але його відношення до ВВП становить близько 65%. У Японії майже $9 трлн боргу і понад 204% ВВП.

Сінгапур за валового державного боргу понад $1,1 трлн має водночас дуже великі державні фінансові активи, тому валовий борг не відображає його чисту фінансову позицію.

Тому Experts Club рекомендує оцінювати державну заборгованість щонайменше за трьома параметрами: абсолютна сума боргу, борг до ВВП і вартість його обслуговування.

За абсолютною сумою на сьогодні домінують США і Китай. За відношенням до ВВП лідери зовсім інші, а за вартістю обслуговування структура рейтингу змінюється ще сильніше.

Рейтинг країн світу за абсолютним державним боргом у 2026 році

Місце Країна Держборг Борг до ВВП 1 США $40,73 трлн 125,8% 2 Китай $22,29 трлн 106,9% 3 Японія $8,95 трлн 204,4% 4 Велика Британія $4,42 трлн 103,6% 5 Франція $4,26 трлн 118,4% 6 Італія $3,79 трлн 138,4% 7 Німеччина $3,52 трлн 64,6% 8 Індія $3,46 трлн 83,4% 9 Канада $2,78 трлн 110,7% 10 Бразилія $2,54 трлн 96,5% 11 Іспанія $2,05 трлн 98,2% 12 Мексика $1,33 трлн 62,7% 13 Сінгапур $1,13 трлн 171,9% 14 Австралія $1,08 трлн 50,6% 15 Південна Корея $1,05 трлн 54,4% 16 Бельгія $848,2 млрд 109,2% 17 Польща $745,5 млрд 65,7% 18 Нідерланди $639,9 млрд 44,1% 19 Індонезія $638,7 млрд 41,5% 20 Австрія $511,8 млрд 82,0% 21 Росія $507,2 млрд 19,1% 22 Ізраїль $502,7 млрд 69,8% 23 Аргентина $484,7 млрд 70,4% 24 Саудівська Аравія $445,3 млрд 32,1% 25 Швейцарія $441,6 млрд 38,5% 26 Греція $421,1 млрд 136,9% 27 Туреччина $418,9 млрд 25,5% 28 Таїланд $387,4 млрд 66,8% 29 ПАР $378,8 млрд 78,9% 30 Єгипет $373,8 млрд 87,0% 31 Малайзія $358,8 млрд 69,5% 32 Колумбія $328,4 млрд 60,9% 33 Португалія $325,7 млрд 85,6% 34 Фінляндія $314,4 млрд 93,1% 35 Філіппіни $308,6 млрд 60,2% 36 Румунія $297,8 млрд 61,9% 37 Швеція $279,3 млрд 36,7% 38 Україна $276,2 млрд 122,6% 39 Тайвань* $269,2 млрд 27,6% 40 Норвегія $257,3 млрд 42,9% 41 Ірландія $246,5 млрд 31,6% 42 Бангладеш $213,5 млрд 41,8% 43 Угорщина $211,1 млрд 77,9% 44 Чехія $200,8 млрд 46,4% 45 ОАЕ $194,9 млрд 31,4% 46 Алжир $187,6 млрд 59,2% 47 Чилі $173,2 млрд 42,5% 48 Ірак $163,4 млрд 61,7% 49 Нова Зеландія $158,0 млрд 56,7% 50 В’єтнам $157,1 млрд 29,8% 51 Данія $137,9 млрд 27,4% 52 Марокко $127,8 млрд 65,8% 53 Нігерія $122,0 млрд 32,3% 54 Перу $114,2 млрд 30,0% 55 Іран $111,9 млрд 37,3% 56 Словаччина $106,3 млрд 63,0% 57 Кенія $105,4 млрд 71,6% 58 Катар $94,20 млрд 43,3% 59 Казахстан $89,87 млрд 24,9% 60 Болівія $82,92 млрд 102,7% 61 Домініканська Республіка $79,34 млрд 58,3% 62 Ангола $78,58 млрд 51,6% 63 Судан $75,56 млрд 169,1% 64 Бахрейн $74,43 млрд 152,4% 65 Коста-Рика $67,17 млрд 61,1% 66 Хорватія $65,85 млрд 56,5% 67 Уругвай $64,18 млрд 66,8% 68 Гана $62,71 млрд 53,0% 69 Кот-д’Івуар $61,74 млрд 55,1% 70 Словенія $56,51 млрд 65,2% 71 Панама $54,87 млрд 57,7% 72 Сенегал $53,54 млрд 132,3% 73 Йорданія $53,08 млрд 81,8% 74 Туніс $51,56 млрд 84,9% 75 Узбекистан $49,88 млрд 27,5% 76 Ефіопія $49,15 млрд 40,4% 77 Литва $47,79 млрд 45,1% 78 Сербія $47,77 млрд 42,6% 79 Танзанія $46,22 млрд 48,7% 80 М’янма $43,51 млрд 51,9% 81 Болгарія $41,79 млрд 28,2% 82 Уганда $40,33 млрд 55,0% 83 Кувейт $38,55 млрд 22,3% 84 Оман $38,30 млрд 32,7% 85 Гватемала $35,63 млрд 27,6% 86 Білорусь $33,75 млрд 33,1% 87 Сальвадор $33,68 млрд 84,5% 88 Люксембург $30,96 млрд 28,0% 89 ДР Конго $30,37 млрд 24,6% 90 Камерун $25,60 млрд 39,3% 91 Латвія $25,47 млрд 47,4% 92 Мозамбік $24,69 млрд 106,1% 93 Зімбабве $24,01 млрд 42,3% 94 Ісландія $23,47 млрд 53,6% 95 Кіпр $22,98 млрд 50,9% 96 Парагвай $22,86 млрд 37,8% 97 Непал $22,74 млрд 49,6% 98 Тринідад і Тобаго $22,58 млрд 84,1% 99 Габон $20,11 млрд 86,1% 100 Гондурас $18,18 млрд 43,8% 101 Албанія $17,18 млрд 51,5% 102 Папуа — Нова Гвінея $16,94 млрд 49,2% 103 Вірменія $16,13 млрд 50,6% 104 Бенін $15,90 млрд 57,2% 105 Буркіна-Фасо $15,88 млрд 48,8% 106 Азербайджан $15,71 млрд 20,0% 107 Республіка Конго $15,54 млрд 91,3% 108 Ямайка $15,15 млрд 65,8% 109 Грузія $15,00 млрд 35,1% 110 Маврикій $14,80 млрд 86,5% 111 Мальта $14,53 млрд 47,3% 112 Естонія $14,37 млрд 27,8% 113 Камбоджа $14,19 млрд 27,1% 114 Лаос $14,15 млрд 74,6% 115 Малі $13,81 млрд 40,8% 116 Малаві $13,52 млрд 74,5% 117 Гвінея $13,38 млрд 44,7% 118 Монголія $12,42 млрд 43,7% 119 Багамські Острови $12,25 млрд 71,9% 120 Намібія $12,20 млрд 70,5% 121 Руанда $11,57 млрд 66,8% 122 Північна Македонія $11,47 млрд 53,1% 123 Боснія і Герцеговина $11,31 млрд 30,8% 124 Нігер $11,28 млрд 45,5% 125 Мальдіви $10,52 млрд 129,4% 126 Мадагаскар $10,44 млрд 49,3% 127 Ботсвана $10,31 млрд 47,0% 128 Гаяна $9,908 млрд 29,2% 129 Киргизстан $8,825 млрд 37,4% 130 Того $8,692 млрд 64,7% 131 Молдова $8,612 млрд 39,3% 132 Нікарагуа $8,042 млрд 33,2% 133 Чад $7,675 млрд 29,9% 134 Барбадос $7,594 млрд 89,5% 135 Чорногорія $6,386 млрд 62,4% 136 Екваторіальна Гвінея $5,371 млрд 39,1% 137 Мавританія $5,321 млрд 37,1% 138 Фіджі $5,242 млрд 82,5% 139 Суринам $5,145 млрд 87,1% 140 Бутан $4,638 млрд 120,3% 141 Таджикистан $4,467 млрд 21,9% 142 Гаїті $4,179 млрд 10,7% 143 Сьєрра-Леоне $3,665 млрд 44,3% 144 Південний Судан $3,478 млрд 57,3% 145 Кабо-Верде $3,307 млрд 95,9% 146 Туркменістан $3,063 млрд 3,7% 147 Ліберія $3,035 млрд 53,8% 148 Бурунді $3,010 млрд 37,0% 149 Есватіні $2,896 млрд 50,0% 150 Косово* $2,632 млрд 18,7% 151 Центральноафриканська Республіка $2,234 млрд 64,0% 152 Гвінея-Бісау $2,197 млрд 73,6% 153 Беліз $2,180 млрд 63,2% 154 Сент-Люсія $2,142 млрд 77,5% 155 Гамбія $1,906 млрд 68,3% 156 Сан-Марино $1,870 млрд 77,3% 157 Антигуа і Барбуда $1,586 млрд 66,5% 158 Сент-Вінсент і Гренадини $1,484 млрд 120,1% 159 Лесото $1,457 млрд 49,0% 160 Джибуті $1,399 млрд 29,6% 161 Андорра $1,368 млрд 28,0% 162 Сейшельські Острови $1,237 млрд 55,0% 163 Гренада $1,023 млрд 69,0% 164 Домініка $777,5 млн 98,3% 165 Сент-Кітс і Невіс $731,7 млн 64,0% 166 Вануату $603,6 млн 43,2% 167 Коморські Острови $587,4 млн 32,4% 168 Сан-Томе і Принсіпі $585,6 млн 50,4% 169 Соломонові Острови $548,7 млн 29,9% 170 Тимор-Лешті $324,2 млн 14,9% 171 Бруней $249,9 млн 1,5% 172 Тонга $246,4 млн 34,4% 173 Самоа $235,9 млн 17,1% 174 Палау $213,7 млн 56,7% 175 Маршаллові Острови $57,3 млн 16,7% 176 Ліхтенштейн $49,5 млн 0,5% 177 Мікронезія $39,0 млн 7,5% 178 Кірибаті $31,1 млн 7,7% 179 Науру $24,8 млн 12,7% 180 Тувалу $2,1 млн 3,2%

*Тайвань та Косово показані окремо відповідно до статистичного охоплення WEO.

До рейтингу навмисно не підставлялися старі цифри за 2024 або 2025 рік, оскільки це порушило б методику.

На момент складання дослідження МВФ не надає одночасно ВВП у доларах і оцінки general government gross debt за 2026 рік для Афганістану, Еквадору, Еритреї, Лівану, Лівії, Пакистану, Сомалі, Сирії, Шрі-Ланки, Венесуели, Палестини, Ємену і Замбії.

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