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Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)

Світ
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Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)
Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)
Державний борг США вперше перевищив $40 трлн, закріпивши за Сполученими Штатами перше місце серед найбільших державних боржників світу в абсолютному вираженні.
https://finance.ua/deposits?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=deposits_280826
За розрахунками Experts Club, серед 180 країн, для яких доступні зіставні дані за 2026 рік, сукупний державний борг становить близько $119,4 трлн.
Рейтинг країн світу за держборгом у 2026 році: де Україна (інфографіка)
США забезпечують приблизно третину цієї суми.
На другому місці перебуває Китай — близько $22,29 трлн, або 106,9% ВВП. Разом США і Китай концентрують близько 53% боргу всіх країн, включених до розрахунку.
Третє місце посідає Японія — близько $8,95 трлн. При цьому саме Японія серед найбільших економік має один із найвищих показників боргу відносно економіки — понад 204% ВВП.
До першої десятки також входять Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Індія, Канада і Бразилія.
На десять найбільших боржників припадає близько 81% усієї суми держборгу, розрахованої для країн із доступними даними.

Україна на 38-му місці

Україна за зіставною оцінкою МВФ має державний борг близько $276 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП 2026 року, що відповідає 38-му місцю у світі за абсолютним обсягом.
Важливо розуміти, що ця цифра вища за часто публікований показник прямого державного та гарантованого державою боргу України. Причина — ширша методологія сектору general government і прогнозна оцінка МВФ на весь 2026 рік.
За відношенням боргу до розміру економіки Україна перебуває значно вище за більшість країн Центральної та Східної Європи.
Для порівняння, Польща має близько $746 млрд боргу, але його відношення до ВВП становить близько 65,7%; Румунія — $298 млрд і 61,9%; Угорщина — $211 млрд і 77,9%; Сербія — близько $47,8 млрд і 42,6%.

Абсолютний борг і боргове навантаження — різні рейтинги

Рейтинг за сумою боргу не можна інтерпретувати як рейтинг фінансової вразливості.
Німеччина має понад $3,5 трлн державного боргу, але його відношення до ВВП становить близько 65%. У Японії майже $9 трлн боргу і понад 204% ВВП.
Сінгапур за валового державного боргу понад $1,1 трлн має водночас дуже великі державні фінансові активи, тому валовий борг не відображає його чисту фінансову позицію.
Тому Experts Club рекомендує оцінювати державну заборгованість щонайменше за трьома параметрами: абсолютна сума боргу, борг до ВВП і вартість його обслуговування.
За абсолютною сумою на сьогодні домінують США і Китай. За відношенням до ВВП лідери зовсім інші, а за вартістю обслуговування структура рейтингу змінюється ще сильніше.

Рейтинг країн світу за абсолютним державним боргом у 2026 році

МісцеКраїнаДержборгБорг до ВВП
1США$40,73 трлн125,8%
2Китай$22,29 трлн106,9%
3Японія$8,95 трлн204,4%
4Велика Британія$4,42 трлн103,6%
5Франція$4,26 трлн118,4%
6Італія$3,79 трлн138,4%
7Німеччина$3,52 трлн64,6%
8Індія$3,46 трлн83,4%
9Канада$2,78 трлн110,7%
10Бразилія$2,54 трлн96,5%
11Іспанія$2,05 трлн98,2%
12Мексика$1,33 трлн62,7%
13Сінгапур$1,13 трлн171,9%
14Австралія$1,08 трлн50,6%
15Південна Корея$1,05 трлн54,4%
16Бельгія$848,2 млрд109,2%
17Польща$745,5 млрд65,7%
18Нідерланди$639,9 млрд44,1%
19Індонезія$638,7 млрд41,5%
20Австрія$511,8 млрд82,0%
21Росія$507,2 млрд19,1%
22Ізраїль$502,7 млрд69,8%
23Аргентина$484,7 млрд70,4%
24Саудівська Аравія$445,3 млрд32,1%
25Швейцарія$441,6 млрд38,5%
26Греція$421,1 млрд136,9%
27Туреччина$418,9 млрд25,5%
28Таїланд$387,4 млрд66,8%
29ПАР$378,8 млрд78,9%
30Єгипет$373,8 млрд87,0%
31Малайзія$358,8 млрд69,5%
32Колумбія$328,4 млрд60,9%
33Португалія$325,7 млрд85,6%
34Фінляндія$314,4 млрд93,1%
35Філіппіни$308,6 млрд60,2%
36Румунія$297,8 млрд61,9%
37Швеція$279,3 млрд36,7%
38Україна$276,2 млрд122,6%
39Тайвань*$269,2 млрд27,6%
40Норвегія$257,3 млрд42,9%
41Ірландія$246,5 млрд31,6%
42Бангладеш$213,5 млрд41,8%
43Угорщина$211,1 млрд77,9%
44Чехія$200,8 млрд46,4%
45ОАЕ$194,9 млрд31,4%
46Алжир$187,6 млрд59,2%
47Чилі$173,2 млрд42,5%
48Ірак$163,4 млрд61,7%
49Нова Зеландія$158,0 млрд56,7%
50В’єтнам$157,1 млрд29,8%
51Данія$137,9 млрд27,4%
52Марокко$127,8 млрд65,8%
53Нігерія$122,0 млрд32,3%
54Перу$114,2 млрд30,0%
55Іран$111,9 млрд37,3%
56Словаччина$106,3 млрд63,0%
57Кенія$105,4 млрд71,6%
58Катар$94,20 млрд43,3%
59Казахстан$89,87 млрд24,9%
60Болівія$82,92 млрд102,7%
61Домініканська Республіка$79,34 млрд58,3%
62Ангола$78,58 млрд51,6%
63Судан$75,56 млрд169,1%
64Бахрейн$74,43 млрд152,4%
65Коста-Рика$67,17 млрд61,1%
66Хорватія$65,85 млрд56,5%
67Уругвай$64,18 млрд66,8%
68Гана$62,71 млрд53,0%
69Кот-д’Івуар$61,74 млрд55,1%
70Словенія$56,51 млрд65,2%
71Панама$54,87 млрд57,7%
72Сенегал$53,54 млрд132,3%
73Йорданія$53,08 млрд81,8%
74Туніс$51,56 млрд84,9%
75Узбекистан$49,88 млрд27,5%
76Ефіопія$49,15 млрд40,4%
77Литва$47,79 млрд45,1%
78Сербія$47,77 млрд42,6%
79Танзанія$46,22 млрд48,7%
80М’янма$43,51 млрд51,9%
81Болгарія$41,79 млрд28,2%
82Уганда$40,33 млрд55,0%
83Кувейт$38,55 млрд22,3%
84Оман$38,30 млрд32,7%
85Гватемала$35,63 млрд27,6%
86Білорусь$33,75 млрд33,1%
87Сальвадор$33,68 млрд84,5%
88Люксембург$30,96 млрд28,0%
89ДР Конго$30,37 млрд24,6%
90Камерун$25,60 млрд39,3%
91Латвія$25,47 млрд47,4%
92Мозамбік$24,69 млрд106,1%
93Зімбабве$24,01 млрд42,3%
94Ісландія$23,47 млрд53,6%
95Кіпр$22,98 млрд50,9%
96Парагвай$22,86 млрд37,8%
97Непал$22,74 млрд49,6%
98Тринідад і Тобаго$22,58 млрд84,1%
99Габон$20,11 млрд86,1%
100Гондурас$18,18 млрд43,8%
101Албанія$17,18 млрд51,5%
102Папуа — Нова Гвінея$16,94 млрд49,2%
103Вірменія$16,13 млрд50,6%
104Бенін$15,90 млрд57,2%
105Буркіна-Фасо$15,88 млрд48,8%
106Азербайджан$15,71 млрд20,0%
107Республіка Конго$15,54 млрд91,3%
108Ямайка$15,15 млрд65,8%
109Грузія$15,00 млрд35,1%
110Маврикій$14,80 млрд86,5%
111Мальта$14,53 млрд47,3%
112Естонія$14,37 млрд27,8%
113Камбоджа$14,19 млрд27,1%
114Лаос$14,15 млрд74,6%
115Малі$13,81 млрд40,8%
116Малаві$13,52 млрд74,5%
117Гвінея$13,38 млрд44,7%
118Монголія$12,42 млрд43,7%
119Багамські Острови$12,25 млрд71,9%
120Намібія$12,20 млрд70,5%
121Руанда$11,57 млрд66,8%
122Північна Македонія$11,47 млрд53,1%
123Боснія і Герцеговина$11,31 млрд30,8%
124Нігер$11,28 млрд45,5%
125Мальдіви$10,52 млрд129,4%
126Мадагаскар$10,44 млрд49,3%
127Ботсвана$10,31 млрд47,0%
128Гаяна$9,908 млрд29,2%
129Киргизстан$8,825 млрд37,4%
130Того$8,692 млрд64,7%
131Молдова$8,612 млрд39,3%
132Нікарагуа$8,042 млрд33,2%
133Чад$7,675 млрд29,9%
134Барбадос$7,594 млрд89,5%
135Чорногорія$6,386 млрд62,4%
136Екваторіальна Гвінея$5,371 млрд39,1%
137Мавританія$5,321 млрд37,1%
138Фіджі$5,242 млрд82,5%
139Суринам$5,145 млрд87,1%
140Бутан$4,638 млрд120,3%
141Таджикистан$4,467 млрд21,9%
142Гаїті$4,179 млрд10,7%
143Сьєрра-Леоне$3,665 млрд44,3%
144Південний Судан$3,478 млрд57,3%
145Кабо-Верде$3,307 млрд95,9%
146Туркменістан$3,063 млрд3,7%
147Ліберія$3,035 млрд53,8%
148Бурунді$3,010 млрд37,0%
149Есватіні$2,896 млрд50,0%
150Косово*$2,632 млрд18,7%
151Центральноафриканська Республіка$2,234 млрд64,0%
152Гвінея-Бісау$2,197 млрд73,6%
153Беліз$2,180 млрд63,2%
154Сент-Люсія$2,142 млрд77,5%
155Гамбія$1,906 млрд68,3%
156Сан-Марино$1,870 млрд77,3%
157Антигуа і Барбуда$1,586 млрд66,5%
158Сент-Вінсент і Гренадини$1,484 млрд120,1%
159Лесото$1,457 млрд49,0%
160Джибуті$1,399 млрд29,6%
161Андорра$1,368 млрд28,0%
162Сейшельські Острови$1,237 млрд55,0%
163Гренада$1,023 млрд69,0%
164Домініка$777,5 млн98,3%
165Сент-Кітс і Невіс$731,7 млн64,0%
166Вануату$603,6 млн43,2%
167Коморські Острови$587,4 млн32,4%
168Сан-Томе і Принсіпі$585,6 млн50,4%
169Соломонові Острови$548,7 млн29,9%
170Тимор-Лешті$324,2 млн14,9%
171Бруней$249,9 млн1,5%
172Тонга$246,4 млн34,4%
173Самоа$235,9 млн17,1%
174Палау$213,7 млн56,7%
175Маршаллові Острови$57,3 млн16,7%
176Ліхтенштейн$49,5 млн0,5%
177Мікронезія$39,0 млн7,5%
178Кірибаті$31,1 млн7,7%
179Науру$24,8 млн12,7%
180Тувалу$2,1 млн3,2%
*Тайвань та Косово показані окремо відповідно до статистичного охоплення WEO.
До рейтингу навмисно не підставлялися старі цифри за 2024 або 2025 рік, оскільки це порушило б методику.
На момент складання дослідження МВФ не надає одночасно ВВП у доларах і оцінки general government gross debt за 2026 рік для Афганістану, Еквадору, Еритреї, Лівану, Лівії, Пакистану, Сомалі, Сирії, Шрі-Ланки, Венесуели, Палестини, Ємену і Замбії.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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