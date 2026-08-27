Кожен десятий новий бізнес у Польщі створюють українці: чому це погано Сьогодні 18:25 — Світ

Бізнесмен

Українці за кордоном не лише шукають роботу, а й активно створюють власний бізнес. Та разом із підприємцями з України виїжджають капітал, робочі місця та бізнес-компетенції.

У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі засновували українці. А лише протягом 2022−2023 років у країні зареєстрували 48,5 тис. українських приватних підприємств.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Український бізнес дедалі активніше працює за кордоном

Вимушена релокація підприємств стає одним із факторів відтоку капіталу та підприємницької активності з України. Значна частина українців, які через повномасштабну війну виїхали за кордон, не просто працевлаштовується в інших країнах, а відкриває власні компанії, сплачує податки та створює додану вартість уже для економік держав ЄС.

У 2024 році темпи реєстрації нових українських підприємств у Польщі почали знижуватися. Однак це не обов’язково означає, що підприємці повертаються в Україну. Однією з причин називають подальшу міграцію українців із Польщі до інших країн Євросоюзу, каже Василевська-Смаглюк.

Попри уповільнення, частка українців серед нових підприємців у Польщі залишається високою. Для України це створює довгостроковий ризик: разом із людьми за кордон переміщуються підприємницький капітал, робочі місця, податкові надходження та бізнес-компетенції.

Тому одним із важливих завдань економічної політики стає не лише повернення громадян після завершення війни, а й створення умов для повернення та реінтеграції українського бізнесу, який за роки повномасштабного вторгнення вже встиг закріпитися на ринках ЄС.

Як показало опитування , повернення українських біженців залежить не від завершення війни як такої, а від відновлення територіальної цілісності, безпеки та економічних умов. Без цих факторів навіть після настання миру додому може повернутися лише незначна частина громадян, які перебувають за кордоном.

Також ми повідомляли , що у Мінсоцполітики очікують, що після завершення активних бойових дій в Україну можуть повернутися близько 2 млн громадян. У зв’язку з цим громади мають бути готові прийняти нових мешканців і забезпечити доступ до соціальних послуг та інфраструктури.

Finance.ua також писав з посиланням на дослідження Центру економічної стратегії, після закінчення війни до України повернеться 1,3−2,2 млн біженців:

оптимістичний сценарій — повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);

середній сценарій — повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;

песимістичний сценарій — повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.

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