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Кожен десятий новий бізнес у Польщі створюють українці: чому це погано

Світ
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Бізнесмен
Бізнесмен
Українці за кордоном не лише шукають роботу, а й активно створюють власний бізнес. Та разом із підприємцями з України виїжджають капітал, робочі місця та бізнес-компетенції.
У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі засновували українці. А лише протягом 2022−2023 років у країні зареєстрували 48,5 тис. українських приватних підприємств.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Український бізнес дедалі активніше працює за кордоном

Вимушена релокація підприємств стає одним із факторів відтоку капіталу та підприємницької активності з України. Значна частина українців, які через повномасштабну війну виїхали за кордон, не просто працевлаштовується в інших країнах, а відкриває власні компанії, сплачує податки та створює додану вартість уже для економік держав ЄС.
У 2024 році темпи реєстрації нових українських підприємств у Польщі почали знижуватися. Однак це не обов’язково означає, що підприємці повертаються в Україну. Однією з причин називають подальшу міграцію українців із Польщі до інших країн Євросоюзу, каже Василевська-Смаглюк.
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Попри уповільнення, частка українців серед нових підприємців у Польщі залишається високою. Для України це створює довгостроковий ризик: разом із людьми за кордон переміщуються підприємницький капітал, робочі місця, податкові надходження та бізнес-компетенції.
Тому одним із важливих завдань економічної політики стає не лише повернення громадян після завершення війни, а й створення умов для повернення та реінтеграції українського бізнесу, який за роки повномасштабного вторгнення вже встиг закріпитися на ринках ЄС.
Як показало опитування, повернення українських біженців залежить не від завершення війни як такої, а від відновлення територіальної цілісності, безпеки та економічних умов. Без цих факторів навіть після настання миру додому може повернутися лише незначна частина громадян, які перебувають за кордоном.
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Також ми повідомляли, що у Мінсоцполітики очікують, що після завершення активних бойових дій в Україну можуть повернутися близько 2 млн громадян. У зв’язку з цим громади мають бути готові прийняти нових мешканців і забезпечити доступ до соціальних послуг та інфраструктури.
Finance.ua також писав з посиланням на дослідження Центру економічної стратегії, після закінчення війни до України повернеться 1,3−2,2 млн біженців:
  • оптимістичний сценарій — повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);
  • середній сценарій — повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;
  • песимістичний сценарій — повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
Українці в ПольщіБізнес
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