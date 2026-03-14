У 2026 році за кордоном перебувають 5,6 млн українських біженців, які мають різні мотивації, життєві обставини та плани щодо повернення. Найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей.

Про це свідчить дослідження Центру економічної стратегії.

За розрахунками експертів, після закінчення війни до України повернеться 1,3−2,2 млн біженців:

оптимістичний сценарій. Повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);

Повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі); середній сценарій. Повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;

Повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном; песимістичний сценарій. Повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.

Аналітики виділили чотири групи біженців, щоб краще зрозуміти особливості та наміри повернутися додому.

1. Найбільша група — «класичні воєнні біженці»

Найчисельнішою групою є «класичні воєнні біженці», які становлять 39% опитаних. Це люди, які покинули домівки через бойові дії, окупацію або загрозу для життя.

Серед них помітна частка людей старшого віку — 27% старше 50 років, а багато з них походять зі східних регіонів України.

Саме ця група найчастіше планує повернутися додому — про це заявили 63% респондентів. Водночас близько 40% з них готові повернутися лише до свого рідного регіону.

Більшість представників цієї категорії (90%) мають лише тимчасовий захист у країнах перебування.

2. «Нова життєва траєкторія» — молодь до 35 років

До цієї групи належать 22% біженців. Переважно це молоді люди до 35 років, часто без сімейних зобов’язань (42% неодружені).

Багато з них виїхали з умовно безпечніших регіонів, розглядаючи міграцію як можливість почати новий етап життя.

Ця категорія демонструє високий рівень адаптації:

29% володіє мовою країни на рівні C1-C2,

83% самостійно орендують житло,

кожен другий працює на повну ставку, часто за фахом та кваліфікацією.

Серед цієї групи найнижчий рівень бажання повернутися до України — лише 12%.

3. «З сильним зв’язком з Україною»

Ще 22% опитаних належать до групи «із сильним зв’язком з Україною». Вони вирізняються найвищим рівнем україномовності (85%) та переважним бажання повернутися (51% — планують).

19% опитаних отримують дохід з батьківщини, а 55% регулярно надсилають гроші близьким в Україні.

Це також одна з найбільш підприємливих груп. Кожен четвертий мав власний бізнес в Україні, а 14% вже відкрили власну справу за кордоном.

Аналітики зазначають, попри досвід життя за кордоном до 2022 року та найвищий рівень дружніх стосунків з місцевими (82%), вони не розривають зв’язків з домом.

У разі скасування тимчасового захисту кожен третій (29%) розглядатиме повернення в Україну.

4. «Економічно вразливі»

Найменшою є група «економічно вразливих» біженців, яка становить 17%. Найчастіше це жінки або одинокі матері, які не володіють мовою країни перебування, мають труднощі з працевлаштуванням та залежать від гуманітарної допомоги.

Вони частіше за інших живуть у спільному житлі, мають неповну зайнятість або шукають роботу, а 48% залежать від соціальних виплат у країні перебування.

Натомість ця група радше орієнтована на інтеграцію, а не на повернення в Україну.

