ТОП-10 компаній із найбільшим виторгом в Україні

У першому кварталі 2026 року найбільший виторг в Україні продемонстрували компанії, що працюють у сфері енергетичного, нафтогазового та торговельного секторів. Лідери рейтингу задекларували виторг у десятки й навіть сотні мільярдів гривень.
Про це свідчить фінансова звітність українських підприємств за перший квартал 2026 року у системах YouControl та YouControl.Market. Станом на 6 травня свої результати подали 62,5 тис. компаній.
Шість із десяти найбільших підприємств перебувають у державній власності або контролюються державою.
ТОП-3 компанії за виторгом
Найбільший виторг у першому кварталі задекларувало ТОВ «Металікс Інтех» — 187 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник компанії зріс на 716 924%, адже у першому кварталі 2025 року її виторг становив лише 0,03 млрд грн.
Друге місце посіло ТОВ «Експомет Плюс» із виторгом 120 млрд грн, що на 33% більше, ніж рік тому.
Раніше ми повідомляли, що за результатами 2025 року найбільший чистий дохід отримали ТОВ «Д.Трейдінг» (292,4 млрд грн), АТ «НАЕК „Енергоатом"» (254,7 млрд грн) та ТОВ «АТБ-Маркет» (247,3 млрд грн).
ТОП-10 українських бізнесменів за доходами компаній у 2025 році
За даними Опендатабот, у десятці підприємців за доходом компаній лідерську позицію посідає Рінат Ахметов. Його компанії у загальному отримують близько 565,7 млрд грн доходу.
На другій сходинці — Віталій Антонов, власник мережі ОККО, із сумарним доходом 151,7 млрд грн.
На третьому місці — Юрій Косюк, власник мережі МХП (110,6 млрд грн).