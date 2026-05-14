ТОП-10 компаній із найбільшим виторгом в Україні Сьогодні 19:03

Виторг компаній

У першому кварталі 2026 року найбільший виторг в Україні продемонстрували компанії, що працюють у сфері енергетичного, нафтогазового та торговельного секторів. Лідери рейтингу задекларували виторг у десятки й навіть сотні мільярдів гривень.

Про це свідчить фінансова звітність українських підприємств за перший квартал 2026 року у системах YouControl та YouControl.Market. Станом на 6 травня свої результати подали 62,5 тис. компаній.

Шість із десяти найбільших підприємств перебувають у державній власності або контролюються державою.

ТОП-3 компанії за виторгом

Найбільший виторг у першому кварталі задекларувало ТОВ «Металікс Інтех» — 187 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник компанії зріс на 716 924%, адже у першому кварталі 2025 року її виторг становив лише 0,03 млрд грн.

Друге місце посіло ТОВ «Експомет Плюс» із виторгом 120 млрд грн, що на 33% більше, ніж рік тому.

Третім стало ТОВ «Д.Трейдінг», яке отримало 119 млрд грн виторгу. Це на 58% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

Десятка лідерів за виторгом у першому кварталі 2026 року

ТОВ «Металікс Інтех» — 187 млрд грн (+716 924%); ТОВ «Експомет Плюс» — 120 млрд грн (+33%); ТОВ «Д.Трейдінг» — 119 млрд грн (+58%); АТ «НАЕК „Енергоатом“» — 102 млрд грн (+32%); АТ «НАК „Нафтогаз України“» — 58 млрд грн (+3%); ТОВ «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» — 57 млрд грн (-6%); ПАТ «НЕК „Укренерго“» — 37 млрд грн (+23%); ТОВ «Кернел-Трейд» — 34 млрд грн (+42%); АТ «Укрнафта» — 33 млрд грн (+24%); ТОВ «ГК „Нафтогаз України“» — 32 млрд грн (+22%).

найбільший чистий дохід отримали ТОВ «Д.Трейдінг» (292,4 млрд грн), АТ «НАЕК „Енергоатом"» (254,7 млрд грн) та ТОВ «АТБ-Маркет» (247,3 млрд грн). Всю десятку можна переглянути тут.

ТОП-10 українських бізнесменів за доходами компаній у 2025 році

За даними Опендатабот, у десятці підприємців за доходом компаній лідерську позицію посідає Рінат Ахметов. Його компанії у загальному отримують близько 565,7 млрд грн доходу.

На другій сходинці — Віталій Антонов, власник мережі ОККО, із сумарним доходом 151,7 млрд грн.

На третьому місці — Юрій Косюк, власник мережі МХП (110,6 млрд грн).

Також до десятки потрапили:

Арі Вебер — 88,04 млрд грн доходу;

Володимир Костельман — 80,59 млрд грн доходу;

Андрій Веревський — 72,17 млрд грн доходу;

Андрій Губський — 70,25 млрд грн доходу;

Олексій Порошенко — 65,86 млрд грн доходу;

Світлана Івахів — 48,75 млрд грн доходу;

Олександр Герега — 48,58 млрд грн доходу.

