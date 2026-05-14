Угорщина прагне перейти на євро до 2030 року

Угорщина готується до переходу на євро
Міністр фінансів уряду нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра Андраш Карман заявив, що країна має намір виконати всі умови для розблокування фінансування Європейського Союзу та перейти на євро до 2030 року.
Про це повідомляє Bloomberg.

В Угорщині планують змінити економічний курс

За словами Кармана, уряд Мадяра має намір змінити підхід до оподаткування та економічного планування, щоб зробити фінансову систему більш прозорою та передбачуваною, а також відмовитися від моделі дешевої робочої сили, яка формувалася через ослаблення національної валюти — форинта.
«Економічна політика Угорщини не лише потребує корекції курсу, а й зміни напрямку», — заявив Карман.
За словами міністра фінансів, Угорщина прагне виконати всі необхідні критерії для переходу на євро до 2030 року. Зокрема, протягом чотирьох років країна планує скоротити дефіцит бюджету до 3%.

Уряд розраховує на кошти ЄС

Для фінансування реформ Угорщина планує використати 10,4 млрд євро з фонду відновлення Євросоюзу. Для уряду Віктора Орбана ці кошти були заблоковані через справи, пов’язані з корупцією та порушенням принципів верховенства права.
Скористатися фінансуванням можна до серпня. Водночас уряд Мадяра переконаний, що встигне розблокувати кошти.
Міністр фінансів також заявив, що податки, запроваджені урядом Орбана, неможливо скасувати одразу. Водночас новий Кабінет міністрів планує зробити систему більш рівномірною та справедливою.
Серед ініціатив — запровадження 1% податку на багатство.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в 2026 році Єврозона розширилася: до країн, де офіційною валютою є євро, приєдналася Болгарія. Водночас чимало держав Європейського Союзу й надалі використовують власні валюти. Тому перед поїздкою варто заздалегідь перевірити, де можна розраховуватися євро, а де приймають місцеву валюту.
За матеріалами:
Finance.ua
