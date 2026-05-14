Найкращі міста світу для культурних подій

Сьогодні 18:23

Британська столиця очолює рейтинг Time Out завдяки відкриттю музею Вікторії. Париж, Берлін та Мадрид також входять до першої десятки, причому Європа домінує у списку з дев’ятьма напрямками.

Лондон

Експерти Time Out вказують на хвилю нових відкриттів як на головну причину, чому Лондон було обрано містом номер один у світі за культурою.

Серед них — Музей Вікторії, а також повторне відкриття цього року нового будинку Музею Лондона в Смітфілді. Інші культурні події включають Вест-Енд, безкоштовні комедійні вечори та живу музичну сцену, яка варіюється від передового джазу до дез-металу.

Близько 90% мешканців високо оцінюють театральну сцену, 88% дуже високо оцінюють музеї, а ще 81% цінують галереї міста.

Париж

Французька столиця єдине місто у списку, яке отримало найвищу можливу оцінку за культуру, причому 100% його мешканців високо оцінили місцеву сцену.

Команда «Time Out» називає основними причинами виставку, присвячена Матіссу у Великому палаці, та «Сто років ар-деко» у Музеї декоративного мистецтва.

Берлін

«Берліна залишається у 2026 році осередком радикального мистецького самовираження», — йдеться у рейтингу видання Time Out про німецьку столицю.

Це можна побачити на таких заходах, як Rave the Planet, День Крістофера-стріт, Першотравневий фестиваль, Карнавал культури та Свято музики. Інші причини для відвідування включають Берлінале, Берлінський тиждень мистецтв та Міжнародний літературний фестиваль, а також святкування двохсотріччя Музейного острова.

Більше половини опитаних вважають арт-сцену доступною, тоді як 70% особливо відзначають якість її музеїв.

Мадрид

Іспанська столиця вважається одним з провідних культурних напрямків Європи завдяки таким місцям, як Прадо та музей королеви Софії, а також головним фестивалям.

Серед опитаних 91% оцінюють стан мистецтва та культури як добрий або відмінний, 90% високо оцінюють музеї, а ще 84% відзначають театральні вистави.

Флоренція

Флоренція, відома своїм мистецтвом та архітектурою епохи Відродження, «місто-музей просто неба», вже давно є обов’язковим місцем для відвідування любителями історії.

Опитування показує, що 78% мешканців люблять музеї, а 63% — галереї, тоді як 72% вважають, що культурні пропозиції є доступними.

Краків

Краків, друге за величиною місто Польщі, може й посідає друге місце за розміром.

Тут ви можете насолодитися бароковою, готичною та ренесансною архітектурою Старого міста, дослідити мистецьку сцену в Музеї Чарторийських та Вавельському замку, а також відвідати такі заходи, як Фестиваль єврейської культури.

Згідно з опитуванням, 86% мешканців цінують мистецтво та культуру, а 79% вважають їх доступними.

Поза першою десяткою Копенгаген посідає 13-те місце, за ним йдуть Афіни на 15-му та Лісабон на 20-му.

