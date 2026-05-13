В ЄС запровадять для пасажирів єдиний квиток на рейси різних операторів

Світ
191
Єврокомісія пропонує запровадити нові правила для платформ продажу квитків і транспортних операторів
У ЄС створять систему, в якій європейці зможуть купувати один квиток на одній платформі та отримувати захист прав пасажирів на весь маршрут.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Європейська комісія презентувала пакет нових правил спрямований на спрощення подорожей Європою, зокрема для регіональних, далеких і транскордонних поїздок. Основна увага приділена залізничним перевезенням за участю кількох операторів та посиленню захисту прав пасажирів.

Які проблеми хочуть вирішити

Наразі пасажирам у ЄС складно порівнювати всі доступні варіанти подорожей і знаходити найбільш екологічні маршрути, особливо для міжнародних поїздок залізницею. Однією з головних проблем залишається бронювання квитків на маршрути з кількома перевізниками через фрагментовані системи продажу та домінування окремих залізничних компаній на ринку.
Також пасажири часто стикаються з обмеженим захистом прав під час поїздок, які оформлені кількома окремими квитками різних операторів.

Що пропонує Єврокомісія

Нові ініціативи передбачають можливість купівлі єдиного квитка для поїздок із кількома залізничними операторами. Пасажири зможуть знаходити, порівнювати та купувати комбіновані маршрути в межах однієї транзакції через обрану платформу бронювання як незалежну, так і платформу самого перевізника.
У разі пропущених пересадок під час подорожі кількома операторами пасажири, які мають єдиний квиток, отримають повний захист прав. Йдеться про допомогу, зміну маршруту, відшкодування витрат і компенсації.

Нові вимоги до платформ і перевізників

Єврокомісія також пропонує запровадити нові правила для платформ продажу квитків і транспортних операторів. Вони мають забезпечити справедливий доступ до продажу квитків і нейтральне відображення варіантів подорожей.
Платформи будуть зобов’язані демонструвати пропозиції без упередженого ранжування, а також, за можливості, сортувати маршрути за рівнем викидів парникових газів.

Які подальші кроки

Після оголошення пакет пропозицій передадуть на розгляд Ради Європейського Союзу та Європейського парламенту в межах звичайної законодавчої процедури.
Держави-члени ЄС також мають прискорити впровадження правил Директиви про інтелектуальні транспортні системи, які стосуються обміну мультимодальними транспортними даними.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіЄСЄврокомісія
