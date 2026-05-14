День фінансів: участь заброньованих в обороні держави, реєстр мобілізаційних потреб, нові зарплати військових Сьогодні 17:45

У четвер, 14 травня, багато уваги було приділено до питань мобілізації. Так, нардепи пропонують створити в Україні Єдиний реєстр мобілізаційних потреб, заброньованих осіб хочуть залучити до участі в обороні держави, а зарплати військових планують значно підвищити.

Зарплати військових

У Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.

Зі свого боку народний депутат Олексій Гончаренко поділився проєктом постанови про нові виплати мобілізованим, контрактникам та іноземним громадянам, які проходять службу. Так, за участь у бойових діях хочуть платити по 100 тис. грн. При цьому загальна сума виплат за штурмові дії, згідно з проєктом, не може перевищувати 460 тис. грн.

Крім того, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15167, який передбачає спрямування всіх надходжень від військового збору виключно на грошове забезпечення військовослужбовців.

Нові підходи до бронювання

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові підходи до механізму бронювання військовозобов’язаних. Одне з ключових положень законопроєкту стосується участі заброньованих осіб в обороні держави. Автори документа пропонують визначити три можливі форми такої участі: працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури, служба в резерві, здійснення цільових внесків на оборону.

Також у ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб та відкритий доступ громадян до інформації про черговість мобілізації. Реєстр повинен буде містити інформацію щодо:

черговості призову на військову службу під час мобілізації;

вимог до громадян (вік, стан здоров’я, спеціальність тощо) в цілях призову на військову службу під час мобілізації;



обмежень стосовно призову на військову службу під час мобілізації.



Правила розрахунку офіційного курсу гривні

Національний банк розпочав громадське обговорення змін до правил розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового і валютного ринків України. Серед ключових новацій — запровадження нового індикатора курсу гривні до євро та розширення обсягу публічної інформації про міжбанківські угоди.

Ліміти на перекази на новостворених та «сплячих» ФОП та юросіб

Меморандум з прозорості ринку платіжних послуг, яким банки у 2025 році ввели ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб 50−100 тис. грн на місяць, з серпня планується поширити на перекази з рахунків новостворених та «сплячих» ФОПів та юридичних осіб.

Згідно із проєктом меморандуму, для ФОП 2-ї та 3-ї груп на першому етапі буде передбачено ліміт до 3 млн грн на місяць, ФОП 1-ї групи — до 600 тис. грн на місяць, тоді як для юросіб — до 5 млн грн на місяць.

Безконтрольне виведення валюти з України

Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що регулятор не дозволяв нерезидентам безконтрольно виводити кошти за кордон, а лише спростив окремі валютні операції для залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній. Він зазначив, що українським компаніям дозволили здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів, які є членами наглядових рад або виконавчих органів.

Зарплати айтівців

Як свідчать результати опитування DOU, у другому півріччі 2025 року роботу змінили 19% українських айтівців. Серед тих, хто змінив місце роботи, 67% отримали вищу зарплату. Для 17% рівень доходу не змінився, а ще 16% після переходу почали заробляти менше.

Водночас, як свідчать дані Djinni, компанії почали наймати менш досвідчених ІТ-спеціалістів.

Безпекова допомога США Україні

У Палаті представників США зібрали 218 підписів, необхідних для винесення на голосування законопроєкту про нову безпекову допомогу Україні на 1,3 млрд доларів.

Тимчасовий захист українців у ЄС

ЄС планує продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців ще на один рік до березня 2028 року. Водночас там вважають, що українцям, які вже кілька років проживають у країнах ЄС, варто поступово переходити з режиму тимчасового захисту на інші правові підстави для проживання.

Додатковий рахунок за газ

У травні деякі українці можуть отримати третю платіжку за газ. Це додатковий рахунок за розподіл, який надсилають після щорічного перерахунку споживання. Це не новий тариф і не підвищення цін, а технічне коригування оплат за весь рік.

Третя платіжка за газ зазвичай приходить після завершення опалювального сезону. Додатковий рахунок надійде споживачам, у яких за підсумками року змінився обсяг споживання або тарифний коефіцієнт.

Запуск власних супутників

Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Два перші апарати вже перебувають на орбіті, розповів співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіліерман. За його словами, вже в 2027 році розробники планують вивести у космос ще десятки супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

