Хто в ІТ найбільше заробив після зміни роботи

Особисті фінанси
286
Що вищий рівень фахівця та більший досвід, то меншия приріст зарплати після зміни роботи
У другому півріччі 2025 року роботу змінили 19% українських айтівців. Серед тих, хто змінив місце роботи, 67% отримали вищу зарплату. Для 17% рівень доходу не змінився, а ще 16% після переходу почали заробляти менше.
Про це свідчать результати опитування DOU.
Найчастіше на нові позиції переходили фахівці з Sales, продакт-менеджери, дизайнери, маркетологи, а також спеціалісти з AI/ML та Data Science. Найменш схильними до зміни роботи були Leadership-фахівці, QA та DevOps.

Найкращі позиції на ринку

Найвища частка фахівців, які після переходу отримували вищу зарплату, зафіксована серед продуктових дизайнерів, DevOps-інженерів, маркетологів та аналітиків.
Натомість на нижчу зарплату частіше погоджувалися проджект-менеджери, рекрутери, HR-фахівці та спеціалісти з продажів.
Серед розробників найкраща ситуація у Embedded-інженерів: 79% із них після зміни роботи отримали підвищення. Mobile-розробники частіше залишалися на тому самому рівні компенсації, а Front-end-інженери частіше переходили на нижчу зарплату.
Найвища частка переходів на вищу зарплату зафіксована серед Middle-фахівців — 75% проти 67% загалом по ринку.
У спеціалістів рівня Lead+, Senior та Manager частіше зарплата залишалася без змін. Водночас саме серед менеджерів і лідів була найбільша частка переходів на нижчу компенсацію.
Як змінилась зарплата при переході на нову роботу, dou.ua

Продуктові компанії частіше пропонують вищі зарплати

Найвища частка переходів із підвищенням зарплати у продуктові компанії. Після зміни роботи 69% фахівців у цьому сегменті отримували вищу компенсацію.
У не ІТ-компаніях та аутстафінгу зарплата частіше залишалася на тому самому рівні. Найчастіше на нижчу зарплату переходили у держустанови, а також в аутстафінгові компанії та стартапи.
Оптимальними за рівнем зростання зарплати виявилися середні та великі компанії зі штатом до 200 і до 1000 спеціалістів. У невеликих компаніях до 10 людей та у найбільших компаніях із понад 1000 працівників зарплата частіше або не змінювалася, або знижувалася.
Також без змін компенсація частіше залишалася в айтівців, які переходили до іноземних компаній без команди в Україні.
Як змінилась зарплата при переході на нову роботу, dou.ua

Середній приріст зарплати після переходу — $600

У тих айтівців, чия зарплата після зміни роботи зросла, середній приріст становив $600, або 36%.
Зростання зарплати напряму залежало від досвіду: що менший стаж у спеціалізації, то більший приріст доходу після переходу. Кожен додатковий рік досвіду зменшував очікуване зростання зарплати на 2,4 відсоткового пункту.
Рівень спеціаліста також впливав на динаміку доходу. У Junior-фахівців приріст був на 17,7 в. п. вищим, ніж у Middle, тоді як у Senior-фахівців на 5,8 в. п. нижчим.
В абсолютних цифрах найбільше після зміни роботи додавали в зарплаті:
  • DevOps- та SRE-фахівці — у середньому +$1000;
  • спеціалісти з AI/ML, Data Science та Data Engineering — +$900;
  • Software Engineers — +$800.
У відносному вимірі найбільше зростання зафіксоване у фахівців із PR та комунікацій +45%, маркетологів +41%, а також у спеціалістів з AI/ML, Data Science та Data Engineering +37%.
Найменший приріст отримували проджект-менеджери +26%, а також Sales- і HR-фахівці по +31%.
На скільки підвищилась зарплата при зміні роботи, dou.ua
Що вищий рівень фахівця та більший досвід, то меншим зазвичай був приріст зарплати після зміни роботи. Senior-розробники переважно отримували понад 20% приросту доходу. У Middle-розробників зростання перевищувало 40%, за винятком Front-end-напряму, де воно становило 33%. Junior-розробники після переходу найчастіше отримували понад 60% приросту.
Найбільший приріст у грошовому вимірі отримували айтівці, які переходили до продуктових компаній: у середньому +$700 проти +$600 загалом по ринку. У відсотковому вимірі найбільше зростання доходу фіксували серед тих, хто переходив до компаній поза ІТ-сферою +50%. Далі — стартапи з приростом +43%. Найменший відносний приріст був в аутстафінгових компаніях +28%.
На скільки підвищилась зарплата при зміні роботи, dou.ua

Перехід на нижчу зарплату означав у середньому втрату 20%

Серед айтівців, які після переходу отримували нижчу зарплату, середнє зниження становило $500, або 20% попереднього доходу.
Серед розробників найбільше втрачали Full-stack-фахівці — у середньому $1000, або 36%. Найменші втрати були у Backend-розробників.
Що нижчий рівень спеціаліста, то більшою була частка втрати доходу після зміни роботи. У Junior-фахівців середнє зниження зарплати становило 32%, тоді як у Senior — 16%.
На скільки підвищилась зарплата при зміні роботи, dou.ua
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що компанії почали наймати менш досвідчених ІТ-спеціалістів. Категорія HR стала єдиною на ринку, де зафіксовано зростання медіанної зарплати за одночасного зниження середнього досвіду найнятих кандидатів. Наразі медіана для HR-фахівців становить $1 500 при середньому досвіді 4,5 роки.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
