Компанії почали наймати менш досвідчених ІТ-спеціалістів (інфографіка)
Категорія HR стала єдиною на ринку, де зафіксовано зростання медіанної зарплати за одночасного зниження середнього досвіду найнятих кандидатів. Наразі медіана для HR-фахівців становить $1 500 при середньому досвіді 4,5 роки.
Про це свідчить аналітика Djinni. Платформа порівняла зарплати, досвід і кількість наймань у нерозробницьких категоріях за перші чотири місяці 2025 та 2026 років.

Де показники зросли та знизилися

HR — єдина категорія, де зросла заробітна плата, але найняті кандидати стали менш досвідченими, Інфографіка: Djinni
У верхньому правому секторі графіка опинилися ролі, де одночасно зросли і зарплати, і рівень досвіду найнятих фахівців. Йдеться, зокрема, про спеціалістів у сферах Artist, Sales та Marketing. Водночас у маркетингу скоротилася кількість наймань.
Якщо детальніше:
  • Artist лідер за зростанням зарплати (+25%), медіана — $1 500, середній досвід найнятих — 4 роки;
  • Sales — стабільний розвиток із зарплатою $1 800 та досвідом 5 років;
  • Marketing попри зростання зарплати до $1 500, кількість наймів у цій категорії скоротилася.
У нижньому лівому секторі — категорії, де знизилися всі основні показники. Зокрема, впали медіанні зарплати найнятих DevOps-фахівців, аналітиків і тестувальників. Одночасно знизився і середній рівень їхнього досвіду:
  • Data Analyst — наймають фахівців із найнижчим на ринку середнім досвідом (2,5 роки) при зарплаті $1 300;
  • DevOps — зафіксовано відчутне зниження медіанної зарплати до $2 600.
У сегменті QA Automation медіанна зарплата збереглася на рівні $3000. Водночас кількість наймань скоротилася на 20% — компанії беруть менше, зате досвідченіших.
Для Product і Project Manager зарплати також не зросли. При цьому роботодавці почали активніше наймати менш досвідчених фахівців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав, що понад половина айтівців бояться втратити роботу. Водночас лише 5% респондентів зазначили, що втратили роботу через заміну їхніх функцій штучним інтелектом. Серед ІТ-фахівців за кордоном найвищий рівень зайнятості спостерігається у сферах AI/ML (91%), DevOps/SRE (89%) та серед керівних позицій (87%). Водночас найчастіше шукають роботу спеціалісти з UI/UX і Product Design (44%), HR/L&D (32%) та Project/Product Management (30%).
Також ми писали, що середня зарплата в Україні у 2026 році оцінюється приблизно у 28 тис. грн на місяць, або близько 680 доларів. Водночас медіанний дохід в IT-секторі залишається у кілька разів вищим. Найвищі середні зарплати в українському IT отримують фахівці на керівних технічних посадах — ті, хто відповідає за технологічну стратегію та розвиток компаній.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаITЗарплата
